Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Минфин: Из-за антироссийских санкций мир перейдет на искусственные алмазы
Запад пытается посредством санкций создать картель на рынке алмазов, ограничения конкуренции могут привести к замещению природных камней синтетическими, это несет риски для добывающих стран, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
По словам Моисеева, страны G7 и ЕС пытаются создать условный «Кимберлийский процесс – 2» (инициатива стран G7 и ЕС по введению прямого запрета на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих стран за счет внедрения механизма сертификации всех партий алмазов через AWDC или GIA), закрыв рынки потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний, передает РИА «Новости».
«Искусственное же ограничение предложения алмазов на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников ввиду их отсутствия», – подчеркнул министр.
Это вызовет краткосрочное повышение спроса на алмазы оставшихся производителей, после чего последует резкое снижение предложения и падение стоимости алмазов на фоне замещения природных камней синтетическими, считает Моисеев. По мнению министра, итогом станет политика ценовой конкуренции на выживание и поставит всех участников рынка алмазов в уязвимое положение.
«Ответственные участники отрасли от добычи до огранки и производства ювелирных украшений в очень короткое время рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки – жизненно важную для социально-экономического развития целых регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.