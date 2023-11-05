Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.8 комментариев
Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов
Россия по итогам 2022 года впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка, при этом лидерами по объемам экспорта этого сырья стали ОАЭ и Европа, следует данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с «кровавыми алмазами».
Так, по данным за прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 млн карат, из них 41,9 млн пришлись на Россию, что составило рекордные 35% рынка, передает РИА «Новости».
Еще 61,6 млн карат было в Африке. Самыми большими производителями алмазов на континенте стали Ботсвана (24,5 млн карат), Демократическая Республика Конго (9,9 млн карат) и Южная Африка (9,7 млн карат). Также в лидерах по объемам производства в Кимберлийском процессе оказались Канада (16,3 млн карат) и Бразилия (158 тыс. карат).
Больше всего алмазов в 2022 году продали Объединенные Арабские Эмираты – 89,4 млн карат (27% от мирового экспорта), и Евросоюз – 75,2 млн карат (22,7%), которые вообще не добывали этот камень.
Россия продала 36,7 млн карат.
Ранее портал EUObserver сообщал, что российские алмазы будут включены в 12-й пакет санкций, который хочет ввести Евросоюз.