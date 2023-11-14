Эксперт: «Летающее крыло» перестало быть тупиковой ветвью авиации

Эксперт Макаров перечислил преимущества технологии «летающего крыла»

Tекст: Алёна Задорожная

«Технология «летающего крыла» отличается большим количеством достоинств, однако долгое время считалась «тупиковой ветвью» развития военной авиации. Дело в том, что особенности конструкции этих самолетов делали их сложноуправляемыми», – отмечает Олег Макаров, сооснователь проекта «Ватфор».

«Отсутствие хвоста сильно влияло на маневренность машины. Однако сейчас развитие компьютерных технологий позволяет преодолеть многие недостатки. Так, например, новейшие электронные системы смогли превратить американский F-117, также построенный по этой схеме, в машину, способную выполнять боевые задания на должном уровне. Отмечу, что без дополнительных технических мощностей данный самолет практически непригоден для пилотирования», – пояснил специалист.

«Многие эксперты отмечают, что «летающее крыло» отличается малой заметностью для систем ПВО. Достигается это за счет меньшей отражающей поверхности. Однако, по моему мнению, куда более важную роль играет правильный подбор углов при конструировании бомбардировщика», – добавил Макаров.

«В настоящее время большинство самолетов данного типа состоят из «рубленных» линий. Таким образом лучи радиолокаторов отражаются от поверхности машины, что и делает ее почти невидимой. Применяется это не только у «летающих крыльев», но и в рамках производства моделей классического типа. Ярким примером может служить отечественный Су-57», – отметил спикер.

«Однако неоспоримым преимуществом самолетов, схожих с B-21 Raider, являются увеличенные объемы внутреннего пространства, что позволяет оснастить их большим количеством топлива и боеприпасов. Кроме того, модель отличается несущей поверхностью. Это делает расход горючего более экономным», – подчеркивает собеседник.

«Надо признать, что перечисленные достоинства сказываются на скорости самолета. Он не отличается быстротой, однако для подобных машин данный показатель не является критически важным. На сегодняшний день задача бомбардировщика заключается в том, чтобы пройти как можно большее расстояние и донести максимальное количество ракет до точки пуска», – рассуждает он.

«То есть параметр скорости начинает отходить на второй план, уступая лидирующие позиции скрытности. Это сказывается и на используемых вооружениях. Свободнопадающие бомбы уходят в прошлое. Их применение, например, на Украине уже невозможно, в силу внушительных систем ПВО, которыми обладает противник», – считает эксперт.

«Будущее за управляемыми ракетами. В настоящий момент Россия активно работает над тем, чтобы поддерживать паритет в сфере военной авиации с западными странами. В частности, по схеме «летающего крыла» мы уже сейчас делаем бомбардировщик ПАК ДА и БПЛА «Охотник». Для нас очень важно поддерживать равный с США уровень вооружений, и с этой задачей мы справляемся», – резюмирует Макаров.

Напомним, в США начались летные испытания бомбардировщика B-21 Raider компании Northrop Grumman. Впервые B-21 Raider был представлен в декабре прошлого года, его назвали единственным в мире самолетом шестого поколения. Помимо прочего бомбардировщик оснащен передовыми технологиями «стелс», чтобы достичь любой точки мира в обход средств ПВО.



Компания планируют к 2030 году сдать заказчику около двадцати бомбардировщиков, а в общей сложности американцы намерены выпустить не менее 100 самолетов.

Судя по предварительным данным, B-21 Raider – дозвуковой двухместный двухдвигательный самолет, построенный по схеме «летающее крыло», с широким внедрением средств снижения заметности. Вооружение размещается во внутреннем отсеке. Общая масса полезной нагрузки до 13,6 тонны. Машину планируют использовать в качестве опционально-пилотируемого аппарата, то есть отправлять ее без пилотов на наиболее длительные или опасные миссии.

Планируется, что Raider заменит малозаметный B-2 Spirit и B-1 Lancer. Ваза ВВС США Эллсуорт в Южной Дакоте станет первой площадкой, которая получит эти самолеты. Шесть испытательных бомбардировщиков-невидимок находятся в производстве, а испытания проведет база ВВС Эдвардс в Калифорнии.

Northrop Grumman неоднократно предупреждала инвесторов, что низкие темпы первоначального производства самолетов могут привести к убыткам в размере до 1,2 млрд долларов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем США возрождают технологию «летающего крыла».