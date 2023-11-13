Начался прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Премия проводится по поручению президента Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатор – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

На премию выдвигаются главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, а также сельские старосты, члены ТОС (Территориальное общественное самоуправление) и муниципальные депутаты.

«Вопрос об учреждении подобной премии поднимался муниципальным сообществом на Совете при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. И сегодня мы уже видим его решение. Муниципальная премия позволит привлечь больше внимания к работе органов местного самоуправления, показать ярких представителей муниципального сообщества. Среди них – те, кто ушел в зону СВО, кто воспитывает в своих семьях по 5-10 приемных детей, организовал работу волонтеров для помощи солдатам и их семьям. И таких историй, достойных подражания, сегодня немало», – отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Высшего Совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения, в том числе за создание эффективных каналов коммуникации с гражданами (номинация «Прямой разговор – доверие к власти») и внедрение цифровых технологий (номинация «Новые технологии – новые возможности»).

Проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, будут оценены в номинации «Мой край – моя гордость», а института наставничества в номинации «Опыт наставника – успех молодых». Награды за повышение качества жизни граждан предусмотрены в номинации «Малая родина – сила России», за помощь участникам СВО и их семьям – в номинации «Защита отечества – общее дело».

Кроме того, премия позволит оценить вовлеченность бизнеса и граждан в вопросы развития территорий на муниципальном уровне. Проекты, реализованные при участии бизнеса, будут представлены в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности», успешные управленческие решения – в номинации «Практики муниципалитета – решения для страны», а совместная работа представителей власти и граждан – в номинации «Инициатива каждого – общий успех».