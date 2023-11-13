Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.29 комментариев
ВСУ потеряли более 80 человек убитыми и ранеными на Южно-Донецком направлении
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили более 80 человек убитыми и ранеными и две БМП
На Южно-Донецком направлении вооруженные силы Украины потеряли две БМП, гаубицу М777 и более 80 боевиков убитыми и ранеными, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Сорвано пять попыток ротации украинских подразделений у Никольского, Угледара и Старомайорского, уничтожены живая сила и автомобильная техника ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы поражены семь минометных расчетов. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ у Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского, передает РИА «Новости».
Напомним, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что ВСУ может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».