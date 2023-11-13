Морские перевозки контейнеров в Россию резко подешевели

Морские перевозки контейнеров на российских направлениях подешевели вслед за падением цен на международном рынке

Tекст: Антон Антонов

Основными причинами снижения цен на международном рынке стали низкий спрос и рост емкостей, на российских направлениях изменение стоимости связано с насыщением предложения за счет российских, азиатских и ближневосточных судоходных компаний, которые пришли на замену мировым лидерам, а также с конкуренцией между гаванями, как российскими, так и иностранными.

На мировом рынке ставки с лета снизились более чем на 60%. В первую очередь, падение наблюдается на азиатских маршрутах. При этом российский рынок сохраняет премиальность к мировому. Эксперты считают, что «эпоха низких цен» продолжится еще как минимум год, особенно на фоне общемирового спада, пишет «Коммерсант».

Как заявил коммерческий директор транспортно-экспедиторской компании «Модуль» Владимир Гай, «все больше иностранных судовладельцев в погоне хоть за какой-то премией готовы разрешить заход своих судов в порты России».

В июне сообщалось, что государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. Обновление флота страны необходимо в том числе в условиях новой геополитической ситуации и переориентации торговых связей с Европы на Азию.