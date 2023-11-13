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Морские перевозки контейнеров в Россию резко подешевели
Морские перевозки контейнеров на российских направлениях подешевели вслед за падением цен на международном рынке
Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров на российских направлениях резко снизились вслед за мировыми, но не из-за низкого спроса, а из-за насыщения предложения, сообщают СМИ.
Основными причинами снижения цен на международном рынке стали низкий спрос и рост емкостей, на российских направлениях изменение стоимости связано с насыщением предложения за счет российских, азиатских и ближневосточных судоходных компаний, которые пришли на замену мировым лидерам, а также с конкуренцией между гаванями, как российскими, так и иностранными.
На мировом рынке ставки с лета снизились более чем на 60%. В первую очередь, падение наблюдается на азиатских маршрутах. При этом российский рынок сохраняет премиальность к мировому. Эксперты считают, что «эпоха низких цен» продолжится еще как минимум год, особенно на фоне общемирового спада, пишет «Коммерсант».
Как заявил коммерческий директор транспортно-экспедиторской компании «Модуль» Владимир Гай, «все больше иностранных судовладельцев в погоне хоть за какой-то премией готовы разрешить заход своих судов в порты России».
В июне сообщалось, что государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. Обновление флота страны необходимо в том числе в условиях новой геополитической ситуации и переориентации торговых связей с Европы на Азию.