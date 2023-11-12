До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
Германия собралась удвоить военную помощь Украине в 2024 году
Bild: Правительство Германии намерено удвоить военную помощь Украине в 2024 году
Правительство Германии намерено в 2024 году увеличить военную помощь Украине с 4 до 8 млрд евро, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.
По имеющейся у издания информации, изначально Минфин Германии заложил в бюджет 2024 года 4 млрд евро на военную помощь Украине, однако все эти средства уже зарезервированы, а на новые проекты у Минобороны ФРГ остались лишь 120 млн евро. Ведомство запросило дополнительно 5 млрд евро, и на этой неделе кабмин решил выделить 4 млрд евро, комитет Бундестага по бюджету намерен рассмотреть соответствующие изменения на следующей неделе. Издание также отмечает, что у министерства обороны Германии еще имеется 2 млрд евро, которые могут быть направлены на выполнение долгосрочных оборонных контрактов, передает ТАСС.
Ранее в Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС.