Израильские футболисты спрятались от обстрела перед игрой отбора на Евро

Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»

Израильский политолог Ципис: Хуситы обстреляли Израиль иранскими баллистическими ракетами

Tекст: Олег Исайченко

«Хец 3», относительно новая система ПРО Израиля, от «Железного купола» отличается способностью сбивать баллистические ракеты, в том числе вне атмосферы. Так как йеменские хуситы использовали такой тип боеприпасов для атаки, было принято решение впервые применить этот комплекс», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Сами баллистические ракеты хуситы, судя по всему, получают из Ирана. Так Тегеран испытывает новые типы вооружения. Вполне вероятно, что пуски осуществляют даже не сами йеменцы, а солдаты специальных подразделений Исламской республики», – подчеркивает собеседник.

«По сути, хуситы являются прокси Ирана, именно поэтому атака совершалась с их стороны. Тегеран же не хочет использовать «Хезболлу», так как опасается, что по ней будет нанесен мощный удар. Напомню, в районе Средиземного моря расположены крупные силы Израиля и его союзников. Около Йемена такой группировки нет. Кроме того, атака с юга Аравийского полуострова носит эффект неожиданности», – резюмировал Ципис.

Ранее министерство обороны Израиля объявило о первом боевом применении системы ПРО «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Комплекс был использован в четверг, 9 ноября, для борьбы с целью, запущенной в районе Красного моря.

В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс ПРО «Хец 3» на перехват целей за пределами земной атмосферы. Тогда система успешно перехватила баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях.

«Хец-3» разрабатывалась Израилем и США для усиления «верхнего эшелона» ПРО ЦАХАЛ. Система должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз – от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до баллистических ракет.

При этом накануне представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что они «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

Напомним, в конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Тель-Авива «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Он отметил, что йеменцы продолжат наносить удары «ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия».