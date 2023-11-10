Игнат: Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы: «МСТА-Б» и «МСТА-С», а также орудие Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара ДНР, отчитались в Минобороны.
В районах Старомайорского и Ровнополя ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) 128-й бригады теробороны.
Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «МСТА-Б», боевая машина РСЗО «Град».
На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Тимковкой и Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.
Потери противника составили до 25 военнослужащих, три бронемашины и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады спецназначения ВСУ у Кременной Луганской народной республики (ЛНР).
Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, а также две американские артиллерийские системы М777, перечислили в Минобороны.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны и 118-й механизированной бригады ВСУ под Работино Запорожской области. Ликвидированы порядка 75 военнослужащих, четыре бронемашины и три пикапа.
На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», подытожили в оборонном ведомстве.