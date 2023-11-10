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    Как Евросоюз обманывает Зеленского
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    Запад захотел увеличить издержки России при экспорте нефти
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»
    Песков призвал внимательно отнестись к словам США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    Стадо диких кабанов пришло в Мытищи
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    10 комментариев
    10 ноября 2023, 07:34

    ВСУ потеряли до 160 человек на Краснолиманском направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил о потере ВСУ до 160 человек и трех танков

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли до 160 военных, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы М777, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении у Серебрянского лесничества нанесено поражение штурмовым группам спецназа ВСУ. Артиллерия и авиация нанесли удары по восьми районам скопления украинских солдат и техники. Кроме того, ПВО сбила два беспилотника ВСУ у Кременной. Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск у Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Напомним, артиллеристы Вооруженных сил России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков.

    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Коментарии (27)
    9 ноября 2023, 11:48
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии

    RT рассказал о наркобароне из Башкирии, который стал спонсором украинских националистов

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали имена и биографии троих университетских приятелей из Башкирии, основавших наркокартель «Химпром» – один из крупнейших в Восточной Европе, который в том числе финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Руководят организованной преступной группировкой Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, пишет RT со ссылкой на данные СМИ.

    Главой синдиката, который поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин, который вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Одноклассники и учителя говорят о нем как о дружелюбном мальчике, который не очень любил учиться. Все считали его «безобидным добряком», пишет издание.

    Еще в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнером по бизнесу, а затем – правой рукой в наркосиндикате.

    Оба парня росли в семьях предпринимателей. По данным RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном и основал небольшое производство по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Этот бизнес в настоящее время ликвидирован. У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери – торговая точка на местном рынке.

    Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке.

    В 2010 году 21-летний Буркин остался без отца. В наследство получил не только имущество, но и долги, которые пытались взыскать в судебном порядке. Знакомые говорят, что в это время друзья работали в игорном бизнесе. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми, сообщает RT.

    В 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль», рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих. По его словам, эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодежи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дешево. «Соль» покупали под видом удобрения для растений или соли для ванн. Тогда же в даркнете появились первые анонимные площадки по продаже запрещенных веществ. Буркин и Щипцов, как отметил Пелих, поймали тренд.

    Мать Буркина от общения с журналистами отказалась. «Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», – рассказал изданию ее близкий знакомый.

    Еще один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «Химпроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

    К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печерского 1988 года рождения.

    При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России. Сейчас он находится в федеральном розыске за уголовное преступление – взятку в особо крупном размере должностному лицу.

    Полковник Сергей Пелих отметил, что украинские силовики были заинтересованы во взаимодействии с «Химпромом», поскольку это оружие против России. «Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжелые вещества – поверьте, это очень эффективное оружие против населения», – сказал он.

    В 2015-2016 годах нарколаборатории «Химпрома», как сообщается, действовали в Московской и Свердловской областях, причем сотрудниками и курьерами там числились в основном украинцы. Тогда же ОПГ открыла свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вербовочные пункты украинских граждан, которых устраивали на работу в эти лаборатории, располагались в Киеве – в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

    Одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком – без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

    В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «Химпром» и распространении наркотиков. В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении более 25 других участников «Химпрома» рассматривает суд.

    В 2019 году в СБУ представили данные, что ежедневный оборот «Химпрома» составлял около 200 млн рублей. По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области было изъято более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

    Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Он бежал из России и смог выехать на Украину. Сейчас главарь наркосиндиката и его помощник Александр Щипцов находятся в России в федеральном розыске.

    Буркин был задержан на Украине по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путем». Расследование дела приостановили, подозреваемый покинул СИЗО и скрылся в Мексике.

    При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов на нужды ВСУ. Он называет себя «меценатом» и «бизнесменом», которого СМИ изображали «в темных тонах». «Предвзятое» к себе отношение на Украине Буркин объяснил российским происхождением. При этом он заверил, что жертвует большие суммы на нужды ВСУ и, в частности, националистическому батальону «Азов» (запрещен в России).

    Так, Буркин рассказал, что выделил около 1 млн долларов киевскому подразделению теробороны имени архангела Михаила, возглавлял который ветеран киевской так называемой АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «Химпрома» в том, что он поставляет тяжелые наркотики на передовую украинским солдатам.

    Ранее в российских спецслужбах сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины.

    Коментарии (29)
    9 ноября 2023, 09:24
    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей

    Президент Украины Зеленский: Было бы лучше, если бы планетой правили собаки

    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Собаки лучше людей справились бы с управлением планетой, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он признался, что порой «действительно не понимает людей».

    Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что когда смотрит на войну на Ближнем Востоке и на боевые действия на Украине, то думает, что «было бы лучше, если этой планетой правили собаки». Журналисты после этих слов рассмеялись, передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.

    Газета ВЗГЛЯД ранее назвала пять случаев, которые упустила Украина для мирного урегулирования конфликта.

    Коментарии (46)
    9 ноября 2023, 22:02
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

    Власти общины в Ивано-Франковской области сочли неуместным снос памятников советским солдатам

    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения, сообщили украинские СМИ.

    Жители общины сочли, что деньги на снос памятников лучше потратить на нужды ВСУ, при этом община вернется к вопросу о демонтаже монументов после отмены военного положения, передает ТАСС.

    Кроме того, жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. Они считают, что оно не связано с СССР или Россией. Отмечается, что на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

    Ранее Галицкий райсуд Львова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на два года женщину, заказавшую порчу памятника националисту Степану Бандере.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (10)
    9 ноября 2023, 20:05
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские

    Вассерман отреагировал на заявление из Киева об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На Украине нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные составляют на Украине громадное большинство, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман, комментируя соответствующее заявление из Киева.

    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». По ее словам, в стране есть лишь украинцы, часть которых говорят на русском языке. В том числе она рассказала, что будучи одесситкой, в зависимости от собственного желания она иногда говорит на украинском, а иногда на русском. 

    «Я считаю, что она совершенно права. На Украине действительно нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные – русские по родному языку, а не по-исторически сложившимся записям документов советских времен – составляют на Украине громадное большинство», – говорит Вассерман.

    Он рассказывает, что по данным проведенного в 2008 году исследования социологической службы Gallup, пять граждан Украины из шести – русские по родному языку. Причем они не просто родились в русскоязычной семье, но и используют русский в постоянном повседневном обращении.

    Более того, собеседник обращает внимание, что эти данные были получены специалистами косвенным путем, а именно косвенные данные в социологии считаются намного надежнее прямых опросов, потому что при опросе человек зачастую говорит не то, что думает, а то, что «он должен думать». «Исходя из этих данных, на Украине действительно не может быть русскоязычного меньшинства, потому что на Украине русскоязычное большинство», – считает депутат.

    Вассерман рассказал, что он, проживая в Одессе, в школе изучал украинский язык, но при этом не считает его самостоятельным языком, а поэтому называет «украинским диалектом русского языка». «Я в школе изучал этот диалект, а мой брат – нет, но тем не менее мы оба владеем им одинаково свободно. В основном потому, что очень многие хорошие книги легче было купить на этом диалекте, чем на обычном русском, ведь на украинском их практически никто не покупал. Соответственно, я могу в какой-то мере общаться на этом диалекте, свободно понимаю все, что на нем говорят, но сам говорю с трудом, ибо не хватает языковой практики», – заключил Вассерман.

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    9 ноября 2023, 14:14
    Лавров о позиции Байдена по Украине: Блажен, кто верует

    Лавров словами «блажен, кто верует» оценил позицию Байдена по Украине

    Лавров о позиции Байдена по Украине: Блажен, кто верует
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что он верит в способность Украины вернуть утраченные территории.

    «Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», – сказал Лавров.

    Фрагмент интервью с главой российского внешнеполитического ведомства журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден все еще верит в возможность для Украины вернуть контроль над утраченными территориями. При этом сообщалось, что из более чем 60 млрд долларов, которые Украине выделили за время российской специальной военной операции, администрация США потратила около 96%.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 09:01
    Беспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области
    Беспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области
    @ @gubernator_46

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский дрон сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Губернатор написал в своем Telegram-канале, что комбинат был атакован в Судже. В результате происшествия никто не пострадал.

    В ВСУ ранее заявляли, что зимой украинские военные собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы.

    При этом на Украине признают семикратное преимущество России по FPV-дронам.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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    9 ноября 2023, 12:34
    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ

    Украинский политолог Скачко: Зеленский может бросить ВСУ в наступление хоть завтра, результат известен заранее

    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Зеленский может снова попытаться отправить ВСУ в наступление, возможно, у него даже есть план. Однако атака заранее обречена на провал, что уже произошло с первой попыткой «контрнаступа», сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины продолжить наступление в этом и следующем году, а также заверил в готовности страны сражаться даже без поддержки США.

    «Наличие плана не означает, что есть реальные возможности для его реализации. Фундамент, на котором держится власть Зеленского, – это его готовность беспрекословно следовать указаниям Запада, в частности США. Опять же, он указывает, что выполнить поставленные задачи можно только в том случае, если ВСУ поставят все то, что они так просили в части вооружения», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «При этом, конечно, нельзя исключать того, что в будущем году украинские военные вновь пойдут в контрнаступление. Другое дело, что шансов на успех у них будет не больше, чем в первый раз. Так что, по большому счету, можно начинать атаку хоть завтра, если уж результат заранее известен», – иронично добавляет собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на слова Зеленского о том, что Украина продолжит сражаться даже без поддержки США. «Это примитивные заявления на публику, направленные как на американцев, так и на украинцев», – считает он.

    «С одной стороны, Штатам показывают, что ВСУ якобы настроены идти до конца. С другой стороны, это должно мобилизовать ту небольшую часть граждан Украины, которые поддерживают нынешнюю власть в Киеве. Возможно, это даже кого-то успокоит», – заключил Скачко.

    Украина продолжит наступление в этом и будущем году, заявил Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters. По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города и конкретные направления, куда пойдут ВСУ.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что ВСУ не добились успеха из-за того, что получили от Запада меньше вооружений, чем рассчитывали.

    Кроме того, Зеленский, обращаясь к американцам, сказал, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится. Он также попросил у Вашингтона доступ к военным технологиям. Ранее газета ВЗГЛЯД подвела военные и политические итоги украинского контрнаступления.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 20:40
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    ВС России ликвидировали более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы ВС России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков, сообщили в оперативных службах региона.

    Как рассказал их представитель, военнослужащие группировки войск «Днепр» отлично работают по позициям противника в районе Берислава на правобережье Херсонской области, в ходе очередной атаки артиллеристы уничтожили более 40 военных ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 15:00
    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

    Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что в стране нет «русскоязычного меньшинства»

    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»
    @ Мария Фролова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине «нет русскоязычного меньшинства», его «не существует», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

    Стефанишина отметила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». На Украине, как считает вице-премьер страны, есть «украинцы, часть которых говорит на русском языке», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Про себя Стефанишина сказала, что является одесситкой. «Когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу – на русском», – сообщила она, добавив, что для этого ей не требуются «решения Венецианской комиссии». По ее словам, Брюссель разделяет данную точку зрения. Она выразила удовлетворение тем, что Еврокомиссия «это понимает».

    Заявления украинского вице-премьера прозвучали на совместной пресс-конференции с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему на Украине внезапно стали защищать русский язык.

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    9 ноября 2023, 18:05
    Кандидат в президенты США: Украинцы проливают свою кровь в интересах Америки

    Кандидат в президенты США Тим Скотт: Уничтожение россиян оружием США и кровью украинцев отвечает интересам Америки

    Кандидат в президенты США: Украинцы проливают свою кровь в интересах Америки
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США сенатор Тим Скотт заявил, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам страны.

    В ходе предвыборных дебатов Скотт заявил о приближении к «деградации военной машины России» и назвал это хорошими новостями, передает РИА «Новости». Скотт подчеркнул, что ослабление армии России оружием США и кровью украинцев отвечает американским интересам. При этом он потребовал отчета за уже оказанную помощь для ее продолжения.

    В дебатах также принял участие губернатор Флориды Рон Десантис. Он назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Предприниматель Вивек Рамасвами в свою очередь напомнил, что киевский режим, включая «комедианта в мешковатых штанах по имени Зеленский», рукоплещет нацистам и устраивает гонения на христиан, Донбасс русскоязычен и с 2014 года не подконтролен Киеву. Он указал, что Украина – не образец демократии, а средства, направляемые Киеву, идут на ее подавление.

    Позиция Рамасвами возмутила бывшую постпреда США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что у России и Китая «текут слюни» от мысли, что кто-то, подобный ему, может стать президентом США, и добавила, что поставки оружия и боеприпасов Киеву необходимо продолжить. «Если бы Байден сделал это, когда его впервые попросили, война бы уже закончилась», – сказала она.

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    9 ноября 2023, 10:57
    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Гагин: ВСУ ушли из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ушли из нескольких опорных пунктов близ населенного пункта Клещеевка под Артемовском, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные смогли выбить противника с нескольких опорных пунктов близ Клещеевки, украинские военные отошли с существенными потерями, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что ВС России пресекают попытки украинских подразделений вернуть утраченные позиции.

    Накануне стало известно, что под Донецком российские военные уничтожили украинскую ДРГ.

    Коментарии (27)
    9 ноября 2023, 14:31
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки, используя удары авиации, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Бондарного, Николаевки и Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы: «МСТА-Б» и «МСТА-С», а также орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара ДНР, отчитались в Минобороны.

    В районах Старомайорского и Ровнополя ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) 128-й бригады теробороны.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «МСТА-Б», боевая машина РСЗО «Град».

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Тимковкой и Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 25 военнослужащих, три бронемашины и три автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады спецназначения ВСУ у Кременной Луганской народной республики (ЛНР).

    Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, а также две американские артиллерийские системы М777, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны и 118-й механизированной бригады ВСУ под Работино Запорожской области. Ликвидированы порядка 75 военнослужащих, четыре бронемашины и три пикапа.

    На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», подытожили в оборонном ведомстве.

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