С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
СК возбудил дело против журналистки Лойко
СК возбудил уголовное дело против журналистки Анны Лойко за оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Следствие считает, что журналистка публично распространила в открытом доступе в Telegram-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в России террористической организации, передает ТАСС.
Следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее полицейские задержали 31-летнего мужчину за публичное оправдание террористической деятельности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.