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Бойца MMA Ильяса Якубова задержали за оправдание терроризма
В правоохранительных органах сообщили о задержании бойца MMA Ильяса Якубова за оправдание терроризма
Полицейские задержали 31-летнего мужчину за публичное оправдание террористической деятельности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о бойце смешанного стиля (ММА) Ильясе Якубове.
В ГСУ СК России по Москве сообщили, что задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Задержанный доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК, передает ТАСС.
Как выяснили следователи, в октябре на видео на своей странице в соцсетях Якубов высказался за оправдание терроризма. Мужчину объявили в федеральный розыск.
Иванова сообщила, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным из открытых источников, Якубов провел 16 боев, победив в 12 из них.
Напомним, в июле следователи ФСБ возбудили дело в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) за оправдание терроризма.