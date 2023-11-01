С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Дума одобрила законопроект о продаже алкогольных напитков в летних кафе
Дума приняла в первом чтении законопроект о продаже алкогольных напитков в летних кафе
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе.
Документ, инициированный группой депутатов от фракции «Единая Россия», вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», передает ТАСС.
Как пояснила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина, если сегодня следовать букве закона, то распитие алкогольных напитков на открытых верандах запрещено.