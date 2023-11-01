Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.13 комментариев
Мишустин установил госэкспертизу обязательным условием в делах по самостроям
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, обязывающий суды учитывать только государственную строительно-техническую экспертизу при рассмотрении дел, связанных с самостроями.
Ранее при рассмотрении дел, связанных с самовольным строительством, суды могли принимать решения, основываясь на выводах негосударственных экспертов, которые нередко предоставляли необъективную информацию, передает ТАСС. Теперь заключения таких экспертов учитываться не будут.
В сентябре в Махачкале после взрыва газа загорелся незаконно построенный многоквартирный жилой дом.