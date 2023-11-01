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Захарова рассказала, как удалось купировать ситуацию в Махачкале
Захарова: СМИ помогли купировать ситуацию в Махачкале
Наличие в России ответственных медиаресурсов помогло купировать катастрофическое развитие событий в Махачкале, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на II форуме «Развитие медиа в меняющемся мире».
По ее словам, национальные СМИ – это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие событий, и последние развития событий, в том числе в Махачкале, это показали». Захарова добавила, что купировать эту ситуацию удалось в том числе благодаря наличию «собственных национальных СМИ, коммуникационных площадок, национальных социальных сетей, которые исповедуют ответственность, а не хаос», передает ТАСС.
Она также подчеркнула, что реакция в России на события в Махачкале, «начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов», продемонстрировала единство внутри страны.
«То, что мы прошли сейчас в Махачкале как страна, не само событие, а реакция на это событие, начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов, показало наше единство», – передает ТАСС слова Захаровой.
Ранее власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы, где произошли массовые беспорядки из-за прибытия лайнера из Израиля, и призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск.