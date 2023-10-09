Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Лавров призвал палестинцев и израильтян прекратить боевые действия
Россия призывает палестинцев и израильтян в первую очередь прекратить боевые действия, заявил министр иностранных России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсекретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.
Лавров подчеркнул, что сперва нужно прекратить боевые действия, а затем решать все остальные вопросы, сообщает ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что в палестино-израильском противостоянии произошел беспрецедентно острый виток, который подтвердил нежизнеспособность нынешнего статус-кво в зоне конфликта.