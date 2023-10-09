Лавров заявил о нежизнеспособности статус-кво между Израилем и Палестиной

Лавров заявил о нежизнеспособности статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта

Tекст: Ольга Никитина

Лавров, открывая переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, сообщил, что в повестку предстоящей встречи между Россией и членами ЛАГ на министерском уровне будут внесены соответствующие коррективы, передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что палестино-израильское боестолкновение необходимо срочно остановить. Проблема с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, должна быть решена, добавил Лавров.

Также он призвал уделить внимание причинам, по которым «палестинская проблема» долгие десятилетия не может найти своего решения.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценки тому, повлияет ли обострение палестино-израильского конфликта на отношения Москвы и ХАМАС.