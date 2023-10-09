Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области
В последние сутки российские военные поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.
Склад поражен возле поселка Прилуки в Черниговской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах за сутки.
ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожены 14 беспилотников у поселков Кременец, Курдюмовка (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, города Геническ (Херсонская область), города Токмак (Запорожская область), Ольшана, Берестовое (Харьковская область).
С начала СВО уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотников, 441 ЗРК, 12 425 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов.