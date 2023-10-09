  • Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
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    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    В Кремле заявили о распространении с Украины части западных вооружений
    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    Число жертв нападения на Израиль возросло до 800 человек
    Цены на топливо снизились в 81 регионе России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    8 комментариев
    9 октября 2023, 15:03

    ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские военные поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    Склад поражен возле поселка Прилуки в Черниговской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах за сутки.

    ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожены 14 беспилотников у поселков Кременец, Курдюмовка (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, города Геническ (Херсонская область), города Токмак (Запорожская область), Ольшана, Берестовое (Харьковская область).

    С начала СВО уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотников, 441 ЗРК, 12 425 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов.

    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

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    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

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    9 октября 2023, 00:53
    Буданов признал провал трех украинских попыток атаковать Запорожскую АЭС

    Глава украинской военразведки Буданов заявил о трех неудачных попытках захватить Запорожскую АЭС

    Буданов признал провал трех украинских попыток атаковать Запорожскую АЭС
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецназ Главного управления разведки минобороны Украины трижды пытался атаковать и захватить Запорожскую АЭС, но российские войска отразили нападения, сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.

    Буданов сообщил, что в августе 2022 года украинские силы на быстроходных лодках переплыли Каховское водохранилище у Энергодара. Они собирались закрепиться на левом берегу для последующего захвата ЗАЭС, но были вынуждены отступить, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Позднее ГУР еще дважды пыталось высадиться на левом берегу Днепра для захвата ЗАЭС. К последней попытке привлекли сотни человек, в атаке участвовали новозеландцы и другие иностранцы, а также командир так называемого иностранного легиона Вадим Попик. Когда украинские силы пытались высадиться, российские войска подвели тяжелую технику и вновь вынудили противника отступить.

    Напомним, британская пресса рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить Запорожскую АЭС.

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    9 октября 2023, 11:05
    Захарова назвала признание Буданова холодным душем для ООН

    Захарова: Признание Буданова об атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

    Tекст: Ольга Никитина

    Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинский спецназ предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами, должно стать холодным душем для ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что представители ООН на протяжении последних месяцев утверждали, что якобы не могут определить направление удара по станции.

    Кроме того, заявление Буданова, по мнению спикера российского внешнеполитического ведомства, «должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО». Она подчеркнула, что натовские режимы внушали гражданам, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия.

    Москва, напомнила Захарова, не раз заявляла, что режим Владимира Зеленского использует ЗАЭС в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев. Россия, как отметила представитель МИД, на всех площадках представляла данные, которые бы подтверждали обстрел атомной станции украинской стороной.

    Ранее Буданов сообщал, что спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины трижды пытался атаковать и захватить Запорожскую АЭС, но российские войска отразили нападения.

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    9 октября 2023, 07:58
    В Германии заявили о начавшем давать трещину альянсе сторонников Киева

    Zeit заявила о начавшем давать трещину западном альянсе сторонников Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Альянс сторонников Украины начинает давать трещину, рано или поздно на Западе выборы, внутренние проблемы и падение общественного интереса приведут к снижению поддержки, пишет немецкая пресса.

    «Владимиру Путину это должно понравиться», – заявила газета Zeit. Как подчеркнуло издание, «российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось». Указывается, что «чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение», передает РИА «Новости».

    Zeit заявила, что медленные поставки Украине западных вооружений дали России выиграть время, позволяя адаптироваться к ситуации. Россия нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии, пишет издание. Как заявила Zeit, войска России сосредоточатся теперь на «точности и эффективности».

    Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что администрация Джо Байдена демонстрирует сильную вовлеченность в помощь Украине, но последние события в США порождают неопределенность по будущему финансированию Киева со стороны Вашингтона.

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    8 октября 2023, 23:24
    Фицо заявил о невозможности для Украины вступить в ЕС в ближайшее время

    Фицо указал на коррумпированность Украины и невозможность принять ее в ЕС в ближайшее время

    Фицо заявил о невозможности для Украины вступить в ЕС в ближайшее время
    @ Panoramic/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина коррумпирована на всех уровнях, она не станет членом ЕС в ближайшее время, заявил Роберт Фицо, который по итогам выборов в Словакии должен сформировать новое правительство страны.

    Фицо прокомментировал заявление бывшего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который заявил, что Украина не может в скором времени вступить в ЕС, передает ТАСС.

    Фицо заявил, что у Юнкера случился «момент откровения». По мнению Фицо, если бы Юнкер все еще оставался на занимаемых ранее постах премьера Люксембурга или председателя ЕК, то «не был бы столь отважным». Однако «и так ему нужно зачесть его смелось», сказал Фицо.

    «Значимый, действительно значимый экс-политик в полный голос, на весь мир прокричал: «А король-то голый!» то есть, что Украина коррумпирована на всех ее уровнях и что она далеко не готова к вступлению в ЕС», – сказал Фицо.

    Он заявил, что рассуждения о «членстве Украины в ЕС как о свершившемся факте» создают «ложные надежды» для жителей Украины, это «плохо для ЕС и для самих украинцев».

    Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что такими высказываниями Мишель превышает свои полномочия. В Нидерландах также выступили против присоединения Украины к Евросоюзу.

    Партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава, экс-премьер страны Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине.

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    9 октября 2023, 10:07
    ФСБ завела против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене

    ФСБ: В отношении бывшего адвоката Новикова возбуждено дело о госизмене

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ возбудила в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом) уголовное дело о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В сообщении говорится, что ФСБ задокументировала причастность экс-адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова к «совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», передает ТАСС.

    Как установили в ФСБ, Новиков после начала СВО добровольно уехал из России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он, как сообщается, продолжает принимать участие в их деятельности и сейчас. Новиков, по данным ФСБ, прошел военную подготовку и участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.

    Против него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

    Летом Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката с формулировкой «за недостойное поведение и направленные на подрыв доверия действия».

    Новиков является бывшим игроком телепередачи «Что? Где? Когда?».

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    9 октября 2023, 11:35
    Украинский разработчик управляемых ракет заявил об угрозе остановки производства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действия государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) способны привести к сворачиванию ракетных программ в стране, говорится в адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю открытом письме украинского конструкторского бюро (КБ) «Луч».

    Как говорится в документе, действия аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине, в частности госпредприятия «КБ «Луч», которое выпускает критические для ВС виды вооружения: в частности ракетные комплексы «Ольха», противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и крылатые ракеты «Нептун», передает ТАСС.

    В КБ отмечают, что украинские парламентарии отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков Минобороны страны была расценена как «убытки государства».

    Как указано в письме, при этом госслужба все еще имеет претензии к КБ «Луч», а многомиллионные претензии со стороны ГАСУ грозят полной остановкой производства.

    КБ «Луч» призывает Шмыгаля принять законопроект, который во время действия военного положения предусматривает мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.

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    9 октября 2023, 06:57
    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ

    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией), сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Атаки отражены в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества, ВСУ потеряли около 50 человек. Кроме того, российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 украинских артиллерийских расчетов, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении сорваны попытки атаки ВСУ в направлениях Никольского и Приютного. Также были нанесены удары по украинским силам в районах Новодонецкого и Старомайорского, у Приютного уничтожена разведгруппа противника, передает РИА «Новости».

    Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены Д-20 и четыре минометных расчета ВСУ. Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Угледаре, у Старомайорского и северо-западнее Приютного.

    Напомним, на Купянском направлении Западной группировкой российских войск отражены девять украинских контратак.

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    9 октября 2023, 03:58
    ЕС отметил неопределенность в финансировании Киева со стороны США

    Боррель указал на неопределенность по будущему финансирования Украины со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя администрация Джо Байдена демонстрирует сильную вовлеченность в помощь Украине, последние события в США порождают неопределенность по будущему финансирования Киева со стороны Вашингтона, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель признал, что ЕС в краткосрочной перспективе не в состоянии восполнить «отсутствие поддержки США». Он выразил надежду, что «друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», передает РИА «Новости».

    По словам Борреля, возрастает «ответственность ЕС». Он оценил финансовые обязательства Евросоюза и государств-членов в отношении Украины в 82 млрд евро, из них 25 млрд – военные расходы. Боррель рассчитывает, что страны ЕС в 2023 году успеют договориться об изменении общеевропейского бюджета, включив в него 50 млрд евро для Украины.

    Напомним, Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро. Тем временем в США идут ожесточенные дискуссии в Конгрессе по поводу согласования размеров помощи Украине.

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    9 октября 2023, 12:08
    Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Водолацкий: Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебросил на Купянское направление большое количество иностранных наемников, чаще других встречаются поляки и немцы, сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, на Купянское направление переброшены дополнительные подразделения немецких и польских наемников, которые приезжают воевать на Украину как «отпускники», передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что одна из их задач – понять, как ведет себя натовское вооружение и техника в боях с российской армией, какие у натовской тактики есть пробелы.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников.

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    9 октября 2023, 14:37
    ООН обеспокоилась судом над украинцами за «сотрудничество с Россией»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила о возбуждении Украиной уголовных дел за «коллаборацию» в отношении потенциально невиновных людей.

    По словам Ал-Нашив, Украина возбудила около 6 тыс. уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с Россией и осудила людей, потенциально не нарушивших никаких законов в соответствии с международным правом, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что ООН обеспокоена тем фактом, что «многие из арестованных и даже осужденных лиц (на Украине) стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории.

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    9 октября 2023, 09:55
    В ВСУ признали неспособность противостоять российским авиабомбам

    ВСУ: Украина неспособна противостоять российским авиабомбам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не имеет возможности противостоять российским авиабомбам, в частности, у нее недостаточно средств ПВО, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

    По ее словам, российские военные понимают: у ВСУ просто нет адекватных средств реагировать на бомбардировки. У Киева не хватает сил ПВО, а кроме того нет истребителей, которые могли бы ликвидировать выпускающие эти бомбы самолеты, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22, их еще ни разу не удавалось сбить.

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    9 октября 2023, 15:21
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в ходе конфликта в Израиле, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Ну что, натовские друзья, доигрались?» – спросил Медведев в своем Telegram-канале. Поставленное киевскому режиму западное оружие, как и то, что было остановлено в Афганистане беглыми американцами, теперь будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, подчеркнул зампред СБ РФ.

    Коррумпированные власти Украины, как подчеркнул Медведев, и раньше торговали всем, что получили. «Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», – подчеркнул он. Медведев считает, что дальше будет только хуже, и посоветовал ждать поступления на черный рынок ракет, танков и «самолетов з Киэва».

    Ранее бизнесмен Дональд Трамп-младший обратил внимание, что боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4. В Кремле заявляли, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    9 октября 2023, 10:37
    Украинский пункт управления БПЛА уничтожен под Херсоном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» уничтожили возле Садового под Херсоном пункт управления БПЛА ВСУ, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении были уничтожены 120-мм минометный расчет с боекомплектом к нему около Понятовки, 120-мм минометный расчет и боекомплект рядом с Антоновкой. Также взорван пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством под Садовым, ВСУ при этом потеряли двух военнослужащих.

    В островной зоне была ликвидирована позиция ВСУ с семью военнослужащими, а на Каховском направлении – пункт временной дислокации украинского подразделения с десятью военнослужащими.

    Ранее ВС России уничтожили место скопления живой силы ВСУ под Херсоном.

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