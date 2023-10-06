Эксперт: Путин доводит обещанное до конца

Политолог Егорченков назвал ключевые факторы доверия россиян к Владимиру Путину

Tекст: Андрей Резчиков

«Образ политика и руководителя, а значит и отношение к нему избирателя и гражданина складывается из значительного количества самых разнообразных факторов, ключевыми из которых являются психологические и управленческие. Избиратель хочет, чтобы политик и руководитель прежде всего отвечал за слова, предвыборные обещания и решения», – сказал Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Кроме того, обещания должны реализовываться в обозримой перспективе, добавляет эксперт. «В этом смысле президент Владимир Путин – уникальный политик. В современной общемировой политической реальности он четко следит за исполнением взятых на себя обязательств. Разумеется, на этом пути есть огромное количество сложностей, не все и не всегда получается сделать ровно в запланированные сроки, тем не менее президент контролирует исполнение и в огромном количестве случаев доводит обещанное до конца», – подчеркнул собеседник.

«Это редкая для современного мира черта. Немногие из современных российских политиков способны на такое, еще меньше западных политиков могут похвастаться подобным Modus operandi, то есть образом действия. Вот такой стиль позволяет говорить о том, что образ президента в глазах россиян очень устойчив. Президенту доверяют на эмоциональном и психологическом уровне, но при этом и умом понимают, почему на предстоящих весной 2024 года выборах его кандидатура является ключевой и основной в текущей политической реальности», – пояснил Егорченков.

В пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), об оценках деятельности президента России Владимира Путина, которому в субботу исполняется 71 год.

Согласно результатам опроса, 89% опрошенных считают Путина спокойным человеком, 87% – активным и энергичным, 86% – волевым и решительным. Мудрым считают президента 80% россиян. Почти три четверти опрошенных характеризуют главу государства как честного, порядочного (74%) и справедливого (73%), отмечают его умение слушать и уважать мнение других людей еще 72%.

По мнению семи из десяти россиян, Путин много делает для страны и людей (72%). Три четверти граждан РФ убеждены в способности российского лидера обеспечить стабильность в стране (74%) и ее развитие (74%). 79% россиян разделяют мнение, что Путин подходит на должность российского президента гораздо лучше, чем другие политики.