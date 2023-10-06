Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?8 комментариев
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об оценках деятельности Путина
Россияне назвали Владимира Путина спокойным, энергичным, волевым и мудрым человеком, который подходит на должность главы государства гораздо лучше, чем другие политики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного в преддверии дня рождения президента России.
Согласно результатам опроса, 89% опрошенных считают Путина спокойным человеком, 87% – активным и энергичным, 86% – волевым и решительным. Мудрым считают президента 80% россиян. Почти три четверти опрошенных характеризуют главу государства как честного, порядочного (74%) и справедливого (73%), отмечают его умение слушать и уважать мнение других людей еще 72%, сообщает сайт ВЦИОМ.
По мнению семи из десяти россиян, Путин много делает для страны и людей (72%). Три четверти граждан РФ убеждены в способности российского лидера обеспечить стабильность в стране (74%) и ее развитие (74%). 79% россиян разделяют мнение, что Путин подходит на должность российского президента гораздо лучше, чем другие политики.
Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину составляет 78,6%.