В Швеции назвали условие передачи Киеву истребителей

Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии

Военный эксперт Леонков: Турецкий БПЛА мог по ошибке подлететь к военной базе США

Tекст: Илья Абрамов

«Все полеты блока НАТО, в том числе и дронов, должны согласовываться с членами альянса. В данном случае Турция, скорее всего, не предупредила США о запуске БПЛА. Американцы, не став разбираться в причинах, проявили свою спесь и сбили подозрительный объект около базы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Турецкие дроны летают рядом с американскими объектами, поскольку в том же районе располагаются курдские военные формирования. США оказывают поддержку представителям этого народа, в то время как Анкара считает их организации террористическими, поэтому и отправляет БПЛА бомбить их лагеря», – отмечает собеседник.

«В данном случае дрон мог нанести удар рядом с военным лагерем США по ошибке. Такие аппараты летят в заранее заданный регион и выполняют там поставленные задачи. Но если их система дает сбой, то беспилотник может отклониться от курса. Такие инциденты происходили с теми же американцами в Афганистане и Сирии», – подчеркнул он.

«Скорее всего, инцидент закончится взаимными обвинениями. Стороны скажут, что надо было предупредить друг друга, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Либо Турция и США решат проблему в кулуарах. Предполагаю также, что будет выработан механизм, который предотвратит подобные инциденты в будущем», – резюмировал Леонков.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

Райдер заявил, что около 07.30 американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке, причем некоторые удары пришлись по территории «оперативной зоны США» и были нанесены примерно в километре от места дислокации американских сил, которые переместились в бункеры, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что примерно в 11.30 турецкий беспилотник вновь оказался в «оперативной зоне США». Американское командование сочло беспилотник, который находился на расстоянии менее полукилометра от сил Штатов, потенциальной угрозой, и около 11.40 истребители F-16 сбили дрон.

По словам представителя Пентагона, важно отметить, что никто из представителей американских ВС не пострадал. «У нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр обороны США поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать», – сказал Райдер.

Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 турецких ВВС сбили на севере сирийской провинции Хасеке над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре. Дрон, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен истребителем, передает Al Mayadeen.