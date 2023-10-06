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Песков ответил на вопрос о причинах крушения самолета Пригожина
Песков: Причины крушения самолета Пригожина будут ясны по результатам следствия
Выводы о причинах крушения самолета основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина можно будет сделать после того, как следователи сделают заключение и опубликуют доклад, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ожидать выводов, по словам представителя Кремля, можно будет после завершения следствия, передает ТАСС.
Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли предположительные даты окончания следствия.
Напомним, президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что, как доложил ему глава СК России Александр Бастрыкин, в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат. При этом, по данным СКР, внешнего воздействия на самолет не было.