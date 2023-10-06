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Путин: Россия продолжит сотрудничать с Сирией в борьбе с терроризмом
Президент России Владимир Путин выразил своему сирийскому коллеге Башару Асаду соболезнования в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, в результате которой погибли 89 человек.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс», – говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликован на сайте Кремля.
«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», – заявил Путин.
Президент России заявил о намерении и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», – добавил Путин.
Нападение, в ходе которого применялись беспилотники, произошло 5 октября на плацу в самом конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. Очевидцы рассказали ТАСС, что «взрывы раздались возле трибун, где находились семьи военных, их родители, братья, сестры, жены и дети». В стране объявлен трехдневный траур по погибшим. В числе 89 жертв – 31 женщина и пятеро детей. Не менее 277 человек пострадали.