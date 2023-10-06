  • Число жертв атаки на военное училище в Хомсе выросло до 89 человек
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.

    44 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    6 комментариев
    6 октября 2023, 09:50

    Число жертв атаки на военное училище в Хомсе выросло до 89 человек

    Число жертв атаки террористов на военное училище в сирийском Хомсе возросло до 89

    Число жертв атаки на военное училище в Хомсе выросло до 89 человек
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате атаки террористов на военное училище в сирийском Хомсе увеличилось до 89 человек, сообщило министерство здравоохранения Сирии.

    Согласно данным ведомства, в числе жертв значатся 31 женщина и пятеро детей, передает ТАСС. Еще не менее 277 человек пострадали.

    Ранее министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш заявил, что в результате атаки террористов на военное училище в сирийском Хомсе погибли 80 человек, пострадали 240 сирийцев.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нe;yj достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

    Коментарии (53)
    5 октября 2023, 18:38
    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Путин: С 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек и более 550 танков

    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг сказал, что, по последним данным, с 4 июня вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса, передает ТАСС.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки.

    Коментарии (43)
    5 октября 2023, 20:25
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

    Коментарии (82)
    5 октября 2023, 20:21
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».

    Сперва Путин отметил, что Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, передает РИА «Новости». «Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – сказал он.

    После этого Путин в шутку напомнил, что умеет «окна строить». «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим», – сказал президент.

    Также Путин добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

    «Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против», – сказал Путин.

    1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде.

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    5 октября 2023, 21:44
    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России

    Ростех сообщил о передаче первых партий САУ «Флокс» в ВС России

    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска начали получать новые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Флокс» на колесной базе калибра 120 мм, сообщили в Ростехе.

    Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, оно может быстро производить несколько выстрелов и менять позицию, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года Ростех сообщал, что стартовало серийное производство САУ «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия».

    Коментарии (24)
    5 октября 2023, 10:48
    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России

    Бжания: В Абхазии, в Очамчирской бухте, будет постоянно базироваться ВМФ России

    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

    По его словам, подписано соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота, передает РИА «Новости».

    По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов».

    На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.

    Напомним, что вопрос о создании пункта базирования кораблей Черноморского флота в Абхазии рассматривался на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне, прошедшем в закрытом режиме 13 ноября 2008 года.

    Коментарии (16)
    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

    Коментарии (27)
    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 октября 2023, 15:21
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта

    Аксенов сообщил о найденном теле украинского диверсанта в Крыму

    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с местом высадки украинских боевиков в Крыму нашли тело одного из диверсантов, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов в четверг.

    Мужчина был облачен в экипировку, его тело обнаружили в пяти километрах от места высадки основной диверсионной группы, сообщил Аксенов в эфире «Крым 24», передает ТАСС.

    Глава Крыма предположил, что вскоре могут быть найдены и другие тела диверсантов. По его словам, попавшему в плен члену группы 46 лет, вероятно, это офицер разведки.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Один из участников украинской ДРГ попал в плен, он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 18:54
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предлагала Армении пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Ереван отверг их и продолжил сражаться, заявил российский президент Владимир Путин.

    На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что Россия на протяжении последних 15 лет предлагала Армении пойти на компромиссы в вопросе с Карабахом, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но армянские власти не согласились на это, передает ТАСС.

    «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: «Нет, это создаст для нас определенные угрозы». […] А что будете делать? «Будем сражаться», – рассказал Путин.

    «В 2020-м начались боевые действия. <...> В итоге Азербайджан дошел до Шуши, мы тогда все же подписали мирный договор между сторонами. Там появились наши миротворцы, они должны были только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Других возможностей у миротворцев не было», – напомнил президент.

    После этого Армения на встрече в Праге признала Карабах частью Азербайджанской Республики и подчеркнула, что признает суверенитет Баку в рамках Азербайджанской СССР, куда входил и Карабах, добавил Путин.

    Ранее Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.

    Коментарии (11)
    5 октября 2023, 21:59
    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул вилку в соседа

    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул человеку вилку в плечо

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В направлявшемся из Бангкока в российскую столицу произошел дебош, один пассажир ранил другого вилкой, сообщили в МВД России.

    В дежурную часть ЛО МВД в Шереметьево сообщили, что в самолете пассажир ведет себя неадекватно, требуется помощь правоохранителей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них нанес другому три удара вилкой в плечо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

    Нападавшего обезвредил экипаж, позже его передали полиции. Мужчину доставили в дежурную часть, ему также понадобилась медпомощь. Проводится проверка.

    Коментарии (10)
    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 20:00
    Эксперт оценил аудиторию возвращающихся в Россию мыльных опер

    Кононенко описал аудиторию возвращающихся в Россию латиноамериканских мыльных опер

    Эксперт оценил аудиторию возвращающихся в Россию мыльных опер
    @ "Рабыня Изаура"/TV Globo

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Люди любят возвращаться в прошлое, уверен, многие оценят появление этой старой классики сериалов», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя намерение российских онлайн-кинотеатров транслировать популярные в 90-х годах среди россиян латиноамериканские сериалы.

    Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры с правообладателями мексиканских и бразильских сериалов о приобретении прав на их показ в России, сообщают «Известия». Речь идет как о популярных среди россиян в 1990-е годы мыльных операх, например, «Рабыня Изаура» или «Клон», так и о новых латиноамериканских проектах, как «Медики, линия жизни», «Любовь вне закона» и других. Также на российских киносервисах может появиться «краткий» ремейк культового сериала «Богатые тоже плачут».

    «Люди любят возвращаться в прошлое, уверен, многие оценят появление этой старой классики сериалов. Думаю, домохозяйки точно будут счастливы. Те, кто смотрели эти сериалы в девяностые, будут основной аудиторией. А вот новое поколение вряд ли заинтересуется, потому что это все было достаточно занудно. Я посмотрел «Рабыню Изауру» целиком, когда она шла на телевидении, и до самой последней серии ждал, что начнется какое-то действие. Оно так и не началось», – говорит Кононенко.

    При этом он подчеркивает, что это идеальные «кухонные сериалы», предназначенные не для вникания в сюжет, а для создания фонового шума, например, при готовке. Поэтому основная аудитория данного контента – домохозяйки, которые уже частично или полностью видели эти сериалы в 1990-х.

    В связи с этим собеседник уверен, что данная категория не «отнимет» зрителей российских сериалов, а лишь добавит разнообразный контент для зрителей онлайн-кинотеатров. «У нас тоже есть кухонные сериалы для фона, я и сам включаю себе их на планшете на кухне, когда что-нибудь готовлю. Правда, это не мыльные оперы, а всякие детективные сериалы. На все найдется свой зритель», – делится журналист.

    Таким образом, по словам блогера, онлайн-кинотеатры стараются привлечь как можно больше разношерстной аудитории. Кого-то может зацепить кинокартина российского производства, кого-то – классика 90-х, а кто-то для себя откроет современные мыльные оперы. Также он подчеркнул, что молодежь, скорее всего, будет продолжать смотреть российские сериалы, потому что они «по качеству лучше».

    «Все эти сериалы 90-х уже давно есть в интернете, но та аудитория, которая их смотрела даже в те годы, вряд ли пойдет специально их искать. А когда такой сериал появляется в онлайн-кинотеатре, который человек регулярно смотрит, у него есть подписка, то сразу просыпается желание и такое пересмотреть, наверное», – заключил Кононенко.

    Коментарии (15)
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