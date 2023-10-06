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Туск заявил о наличии у Качиньского плана по выводу Польши из ЕС
Экс-глава Евросовета Туск заявил о плане председателя партии «Право и справедливость» Качиньского по выводу Польши из ЕС
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза.
На встрече с избирателями в четверг Туск заявил, что у него все больше причин утверждать, что один из политических планов Качиньского и партии «Право и справедливость» (PiS) – это выход Польши из Европейского союза, передает РИА «Новости».
При этом Туск выступил с утверждением, что около 80% поляков якобы довольны членством в ЕС из-за «реки денег» и открытых границ. По словам экс-главы Евросовета, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это якобы «будет в сто раз хуже», чем для Британии.
Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством можно вывести из ЕС без референдума, для этого достаточно одного голосования в сейме.
Напомним, 3 октября власти Польши решили возобновить временный контроль на границе со Словакией.