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    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.

    32 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    9 комментариев
    6 октября 2023, 02:52

    Туск заявил о наличии у Качиньского плана по выводу Польши из ЕС

    Экс-глава Евросовета Туск заявил о плане председателя партии «Право и справедливость» Качиньского по выводу Польши из ЕС

    Tекст: Антон Никитин

    Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза.

    На встрече с избирателями в четверг Туск заявил, что у него все больше причин утверждать, что один из политических планов Качиньского и партии «Право и справедливость» (PiS) – это выход Польши из Европейского союза, передает РИА «Новости».

    При этом Туск выступил с утверждением, что около 80% поляков якобы довольны членством в ЕС из-за «реки денег» и открытых границ. По словам экс-главы Евросовета, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это якобы «будет в сто раз хуже», чем для Британии.

    Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством можно вывести из ЕС без референдума, для этого достаточно одного голосования в сейме.

    Напомним, 3 октября власти Польши решили возобновить временный контроль на границе со Словакией.

    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (12)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (15)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (3)
    4 октября 2023, 18:28
    В ЕК отказались комментировать огромные затраты на прием Украины в ЕС

    В ЕК отказались комментировать новость, что прием Украины в ЕС обойдется в 186 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) не комментирует публикацию в газете The Financial Times о том, что прием Украины в сообщество обойдется в 186 млрд евро, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

    Она отметила, что в ЕК работают над пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза, передает ТАСС.

    Кроме того, Подеста оставила без комментариев вопрос о последнем интервью главы Евросовета Шарля Мишеля немецким СМИ, в котором он предположил, что вступление Украины в ЕС теоретически возможно в 2030 году.

    Напомним, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

    Коментарии (3)
    3 октября 2023, 03:41
    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

    Дипломат Захарова сыронизировала о «намерении» главы МИД Германии Бербок пригласить Россию в Евросоюз

    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» означают вступление России в сообщество.

    Комментируя заявления Бербок, Захарова предположила в своем Telegram-канале, что «мы вступаем в ЕС».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также предположила, что главы МИД Германии забыла добавить о необходимости «развернуться на 360 градусов». Таким образом Захарова напомнила февральское высказывание Бербок, когда она выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине «на 360 градусов», имея в виду разворот на 180.

    В понедельник глава МИД Германии заявила в Киеве, что Евросоюз скоро якобы будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    Коментарии (0)
    3 октября 2023, 10:02
    Politico призвала Киев смириться с ослаблением поддержки со стороны Запада

    Politico: Киев должен смириться с тем, что поддержка Киева со стороны Запада ослабла

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Киева со стороны западных стран ослабла как никогда, однако Украине необходимо с этим смириться, следует из аналитического материала газеты Politico.

    По данным издания, единый фронт поддержки Киева со стороны Запада дает как никогда много трещин, однако Украине не остается ничего другого, кроме как стиснуть зубы и терпеть, передает ТАСС.

    Также в статье указано, что заявления Соединенных Штатов и Европы о том, что они будут поддерживать Украину вопреки всему, стали «звучать несерьезно».

    Газета оставляет открытым вопрос о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны ЕС, этот вопрос в данный момент прорабатывается.

    «Его утверждение может затянуться, поскольку бюджет должны согласовать все 27 стран – участниц ЕС, среди которых нет единства по поводу помощи Киеву», – подчеркивает Politico.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине. Американские СМИ назвали это ударом для Байдена и европейских союзников.

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    4 октября 2023, 11:22
    Цены на газ в Европе рухнули из-за скачка ветрогенерации

    «Интерфакс»: Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    Цены на газ в Европе обвалились на фоне роста силы ветра и увеличения выработки электроэнергии на ветроустановках. Во вторник ветрогенерация, возросшая более чем в два раза по отношению к уровню понедельника, восполнила четверть потребностей региона в электроэнергии.

    Германия и Дания, по данным ассоциации WindEurope, во вторник обеспечили себя ветряной энергией более чем на 70%. 3 октября ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. При этом до конца недели в регионе ожидается высокая сила ветра, передает «Интерфакс».

    На этом фоне спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. В ходе торгов в Нидерландах контракт с поставкой «на день вперед» закрылся на уровне 320 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня цена опускалась ниже 290 долларов.

    По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов природного газа в Европе достиг 96,15%, что на восемь пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

    Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились и находятся на минимуме с февраля 2022 года. Мощности регазификации и закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 49% от максимума.

    Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла 396 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре – выросла до 417 долларов, передает ТАСС.

    27 сентября сообщалось, что Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%.

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    5 октября 2023, 12:59
    Маск согласился с Орбаном о новом ограничении свободы СМИ в ЕС

    Маск поддержал премьера Венгрии Орбана, раскритиковавшего новый закон ЕС о работе СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с оценкой премьера Венгрии Виктора Орбана, которую политик дал будущему закону Евросоюза о «свободе СМИ».

    Орбан на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что предложение Брюсселя в очередной раз ограничивает свободу. Будущий закон, по его словам, приведет к установлению тотального контроля над СМИ.

    Венгерский премьер отметил, что страны Центральной Европы в прошлом уже сталкивались с подобным. «Оно называлось Коминформ (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий – прим. ВЗГЛЯД) и Имперская палата культуры (организация творческих работников нацистской Германии – прим. ВЗГЛЯД). Никогда больше!» – приводит его слова ТАСС.

    Маск согласился с такой оценкой, написав: «Абсолютно так».

    В Еврокомиссии ранее заявили, что будущий закон Евросоюза о свободе СМИ «станет серьезным предупреждающим сигналом» для стран ЕС, в частности для Венгрии и Франции. В Брюсселе говорят, что хотят не допустить монополизации информации, для предотвращения этого хотят применять высокие штрафы.

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    4 октября 2023, 13:43
    В МИД решили проработать ответ на запрет ЕС на въезд автомобилей из России

    Спикер МИД Захарова заявила о проработке ответа на запрет ЕС на въезд автомобилей из России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без реакции решение нескольких стран Евросоюза объявить запрет на въезд автомобилей из России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в данный момент профильные ведомства прорабатывают ответ, проверяют контакты с целью проработки реакции на такое, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что без должной реакции действия этих стран ЕС не останутся.

    Также дипломат отметила, что Москва по гуманитарным соображениям сохраняет безвизовый режим для украинцев, в отличие от киевского режима, который ввел визы для россиян.

    «Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях», – подчеркнула она.

    Кроме того, представитель МИД заявила, что летом 2022 года Киев принял решение о введении визового режима для россиян, расторгнув в одностороннем порядке двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках, при том, что между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сравнил с нацизмом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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    5 октября 2023, 14:08
    Глава Евросовета раскрыл обещание Байдена по Украине

    Глава Евросовета Мишель: Байден пообещал ЕС поддержать Украину в долгосрочной перспективе

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал об обещании президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет поддерживать Украину в «долгосрочном режиме».

    Мишель по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде (Испания) рассказал, что на днях провел «важный разговор» с Байденом, в ходе которого американский президент «лично заверил» в этом европейских партнеров, передает ТАСС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона.

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    5 октября 2023, 14:45
    В ЕК заявили о выделении помощи финансовой помощи Армении

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении финансовой помощи Армении в размере 25 млн евро

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

    По ее словам, уже выделено более 5,2 млн евро, однако премьеру Армении Николу Пашиняну стоит знать, что в ЕК «счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро», более того, еще 15 млн евро помощи выделено для бюджета Армении, передает ТАСС.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС предал Армению – пока российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, ЕС спокойно наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать.

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    4 октября 2023, 13:55
    Песков рассказал о контактах Москвы с представителями Запада по Карабаху

    Представитель Кремля Песков: У России были определенные контакты с Западом по Карабаху

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имела определенные контакты с представителями Запада по вопросу Нагорного Карабаха, однако это были не те, о которых писала Politico, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в том, как описала ситуацию западная пресса, очень много неточностей и ошибок в этом материале, определенные контакты по Карабаху были, но совсем другого плана, передает ТАСС.

    Между тем спикер МИД Мария Захарова заметила, что Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника в вопросах Косова и Нагорного Карабаха.

    Более того, дипломат допустила дальнейшие промашки по ситуации в Армении, которой «наобещали с три короба», однако до сих пор не сделали ничего, кроме провокаций.

    Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

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      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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