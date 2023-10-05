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Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.
Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.
Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.
Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.