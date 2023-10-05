Путин обещал расширять меры поддержки учителей

Путин поздравил педагогов с Днем учителя и обещал расширять меры их поддержки

Tекст: Антон Антонов

Путин подчеркнул, что учитель – «это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия». Учителя «помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности», заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы вспоминаем с любовью и признательностью», – сказал он, отметив важность «таланта, профессионализма, неравнодушия» в профессии, которые позволяют «сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения».

Путин подчеркнул, что для движения вперед «в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир», в России создается «современная образовательная среда». Он указал, что учителя привлечены к обновлению учебников и образовательных программ.

Президент сообщил, что в России будут «активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания». «А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», – сказал он.

Путин указал на усиление важности конкурсов профессионального мастерства. По его словам, «Год педагога и наставника – это еще один знак глубокого, искреннего уважения» к работе учителей.

Глава государства пожелал им «здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов». «Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны», – заявил он.

Напомним, Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.