Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Песков анонсировал беседу Путина со студентами «Сириуса»
В среду президент России Владимир Путин намеревается посетить лицей «Сириус» и жилой комплекс при нем, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в ходе посещения лицея встретится с учащимися и преподавателями, сообщил Песков, передает ТАСС.
Глава государства намерен провести с учащимися беседу по повестке дня, во многом это будет посвящено Дню учителя, который пройдет 5 октября.
Также президент в среду поучаствует в пленарной сессии мероприятий международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи.