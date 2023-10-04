Белый дом назвал оставшееся у ВСУ время на контрнаступление

Представитель Белого дома Кирби заявил об оставшихся у ВСУ на контрнаступление восьми неделях

Tекст: Антон Антонов

Кирби заявил, что Конгрессу США нужно одобрить дополнительное финансирование для поддержки Киева – это позволит избежать «перебоев» в ходе «продолжения контрнаступления в осенний период», передает РИА «Новости».

Как заявил Кирби, «остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия». В Белом доме «хотят убедиться, что Украина добьется успехов». «Время не на нашей стороне», – сказал Кирби, подчеркнув, что погода испортится через пару месяцев.

Напомним, Кирби также заявил, что у Пентагона есть еще «несколько миллиардов долларов» на помощь Киеву, в связи с этим предоставление оружия Украине пока продолжится прежними темпами. Президент Украины заявил, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.



