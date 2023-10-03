Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.2 комментария
У Пентагона нашлись еще несколько миллиардов на помощь Киеву
В Белом доме рассказали о наличии у Пентагона денег на помощь Киеву
У Пентагона есть еще «несколько миллиардов долларов» на помощь Киеву, в связи с этим предоставление оружия Украине пока продолжится прежними темпами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он уточнил, что новый пакет помощи будет направляться «примерно каждые две недели», передает ТАСС. Также Кирби рассказал, что денежных средств, оставшихся у американской администрации на оказание помощи Украине, хватит приблизительно на пару месяцев.
В субботу американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней. Документ не включает поддержку Украины. При этом он заявил, что Штаты не должны прекращать поддержку Киева. Байден заметил, что ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».