Названа сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков

Депутат Госдумы Абакаров: Сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Абакарова, на сегодняшний день сумма подсчитанного ущерба достигла 285 млн рублей, но это не окончательная цифра – приглашенные эксперты-оценщики продолжают вычислять, во сколько обошлись разрушения, передает ТАСС.

Депутат добавил, что участники погромов внесены в черный список аэропорта, их не будут обслуживать до полного возмещения ущерба. «Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно», – подчеркнул он.

В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, пострадали десятки человек. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту получат по заслугам.