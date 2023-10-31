Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.0 комментариев
Названа сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков
Депутат Госдумы Абакаров: Сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 млн рублей
Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы в результате беспорядков, достиг 285 млн рублей, сообщил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.
По словам Абакарова, на сегодняшний день сумма подсчитанного ущерба достигла 285 млн рублей, но это не окончательная цифра – приглашенные эксперты-оценщики продолжают вычислять, во сколько обошлись разрушения, передает ТАСС.
Депутат добавил, что участники погромов внесены в черный список аэропорта, их не будут обслуживать до полного возмещения ущерба. «Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно», – подчеркнул он.
В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, пострадали десятки человек. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту получат по заслугам.