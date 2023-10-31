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    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    31 октября 2023, 14:01

    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева

    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

    В ЦОС добавили, что в отношении Царева и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности, в настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    30 октября 2023, 19:05
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский якобы намеревается уволить некоего командующего контрнаступлением генерала, утверждает Time со ссылкой на источники в окружении украинского политика.

    Уволить генерала планируется, чтобы обеспечить «ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», пишет Time со ссылкой на собеседников издания, передает ТАСС. При этом никаких фамилий не называется.

    Один из источников добавил, что ВСУ не могут продвинуться вперед, но Зеленский выступает за продолжение боевых действий в зимний период и отказывается ставить их на паузу.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 90 тыс. человек убитыми и ранеными.

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    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (39)
    30 октября 2023, 18:00
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России

    Политолог Шеслер: Бездействие украинских дипломатов вынуждает беженцев, у которых на Западе изъяли детей, обращаться к России

    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Многие украинские беженцы стали жертвами жестких действий ювенальной юстиции в западных странах. Так как их национальные посольства не помогают вернуть детей, они вынуждены обращаться к России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в МИД России сообщили, что украинцы обращаются к ним с просьбой помочь вернуть отобранных детей.

    «За помощью в российское постпредство обратились граждане Украины, которые оказались жертвами ювенальной юстиции западных стран. Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодежь европеизирована и достаточно образована, что делает ее желанной для усыновления», – отмечает она.

    «В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить наше внешнеполитическое ведомство. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами», – резюмирует Шеслер.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    Как отметил дипломат, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения. По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать. Он заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок.

    Он отметил, что за апрель было получено много обращений, причем не только от украинок, что говорит о том, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

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    30 октября 2023, 16:39
    Украина вернулась к советским танкам Т-72

    В США рассказали о возврате Киева к советским танкам из-за потерь западной техники

    Украина вернулась к советским танкам Т-72
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

    По его словам, союзники Украины выбрали простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Как пишет Экс, танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке.

    Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

    Коментарии (38)
    30 октября 2023, 19:12
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие соглашения России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекращено, официально объявило российское министерство иностранных дел.

    Соглашение прекратило действовать еще 1 января 2023 года, однако сообщение об этом министерство дало только 30 октября, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Украина сообщила о введении визового режима с Россией.

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    30 октября 2023, 17:28
    На Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом
    На Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская тематика перестает быть главной темой западной прессы после начала конфликта Израиля и Палестины, в отношениях киевского режима и Запада закончился «цветочно-букетный период», сказал источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

    У Украины и Запада закончился «цветочно-букетный период», теперь киевскому режиму предстоит внимательнее относиться к рекомендациям партнеров для получения помощи, сказал собеседник украинских СМИ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перечень необходимых в стране реформ занимает пять страниц А4, Украина должна стать для партнеров «донором побед», иначе ей будет сложно сохранить поддержку.

    Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский перестает быть главной звездой Запада, вскоре его заменят.

    Коментарии (11)
    31 октября 2023, 07:56
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине

    Spectator: Россия может нанести Западу удар возмездия в ответ на помощь разведке Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведет к «прямому возмездию», заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

    Аналитик отметил, что недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США, передает РИА «Новости».

    «Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада)», – написал эксперт.

    Кроме того, Галеотти пришел к выводу, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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    31 октября 2023, 04:08
    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Президент Украины Зеленский из-за потери поддержки Запада пытается атаковать Курскую АЭС

    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
    @ www.rosatom.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Зеленский из-за потери поддержки со стороны Запада в отчаянии пытается атаковать Курскую АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что у Зеленского остался «последний бросок», передает РИА «Новости».

    «Меня, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», – отметил Макговерн.

    По мнению эксперта, подобные действия главы киевского режима могут привести к очень серьезным последствиям. По этой причине Макговерн надеется, что Европе удастся сдержать Зеленского от подобных планов, чтобы не допустить катастрофы. Он также пояснил, что Украине скоро может прийти конец, так как приоритет будет отдан Израилю, а не ВСУ.

    Ранее в США заявили о потере интереса к Украине в американском обществе. В Европе также заявили об отсутствии интереса к выступлениям президента Украины Владимира Зеленского.

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    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

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    30 октября 2023, 17:12
    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    В ноябре польские перевозчики могут начать забастовку и перекрыть пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

    Уточняется, что забастовка запланирована на 3 ноября из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС. Акция планируется на два месяца, передает РИА «Новости».

    Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова. Утверждается, что основная причина кроется в «чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского союза».

    В мае Польша приостановила въезд и выезд грузовиков через пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин» в связи с протестами польских перевозчиков и фермеров из-за засилья украинской сельхозпродукции.

    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


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    30 октября 2023, 15:29
    Захарова указала на ключевую роль Киева в организации беспорядков в Дагестане
    Захарова указала на ключевую роль Киева в организации беспорядков в Дагестане
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим сыграл ключевую роль в беспорядках в махачкалинском аэропорту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Украинская сторона сейчас заинтересована в дестабилизации ситуации в России из-за угасающего внимания мировой общественности к проблемам Киева, заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД.

    Оперативность заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского и их содержание – это прямое свидетельство тому, что информационная диверсия, предпринятая украинскими спецслужбами, носит скоординированный характер, добавила она.

    В призывах к беспорядкам замечены ресурсы, связанные с экс-депутатом Госдумы и иноагентом Ильей Пономаревым, ранее этот человек неоднократно заявлял о желании нанести ущерб России, отметила дипломат.

    В реализации «деструктивной акции» в Махачкале ключевая роль отводилась киевскому режиму, он действовал руками «осевших там отъявленных русофобов».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

    Коментарии (37)
    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

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    30 октября 2023, 18:10
    В украинском селе отказались переименовывать улицу Гагарина
    В украинском селе отказались переименовывать улицу Гагарина
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В населенном пункте украинской Закарпатской области решили не переименовывать улицу, названную в честь советского космонавта Юрия Гагарина, сообщают местные Telegram-каналы.

    В селе Великие Геевцы, которое находится в Ужгородском районе области, проживает венгерское этническое меньшинство,  передает ТАСС.

    Сообщений о том, какое имя намеревались присвоить улице, не приводится.

    В августе мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина на одноименной улице в Харькове закрасили белой краской.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 14:44
    ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 220 военных и два танка
    ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 220 военных и два танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла больше 200 человек на Запорожском направлении, сообщило Министерство обороны России.

    Украинские штурмовики 65-й механизированной бригады попытались атаковать у Работино в Запорожской области, атаку отбили с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери ВСУ составили до 220 человек, два танка, включая Leopard, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены две американских артиллерийских системы М777, польская САУ Krab и гаубица «Мста-Б».

    На Херсонском направлении уничтожено до 70 украинских военных, поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и пушка «Гиацинт-Б».

    Также в последние сутки авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинской армии в 128-ми районах. У Дубиевки (Черкасская область) уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ.

    У Степовой Новоселовки (Харьковская область) Серебрянки (ДНР) и Лепетихи (Николаевская область) поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.

    ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены 39 беспилотников.

    На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила за сутки девять атак украинских штурмовиков 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки и Тимковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 90 человек, два танка, три БМП.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 24-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии у Григоровки и Кирово (ДНР). Там ВСУ потеряли до 70 человек.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки (ДНР). На этом направлении украинская сторона потеряла до 285 человек и две боевые бронированные машины. При конрбатарейной борьбе поражены две M777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники ВСУ 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 105-й и 118-й бригад теробороны у Приютного (Запорожская область), Новомихайловки, Никольского и Угледара (ДНР). Там ВСУ потеряли более 100 человек, два БТРа и пушку «Гиацинт-Б».

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      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

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