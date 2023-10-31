31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По сообщению ЦОС, согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, передает ТАСС.
Там добавили, что мужчина задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
В ЦОС добавили, что в отношении Царева и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности, в настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.
Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.