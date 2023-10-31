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Депутат Власов отреагировал на планы лишить его мандата
Самый молодой депутат Госдумы Власов отреагировал на планы лишить его мандата за прогулы
Депутат Госдумы Василий Власов отреагировал на сообщения о том, что его могут лишить мандата за пропуск заседаний без уважительной причины. Самый молодой депутат нижней палаты российского парламента утверждает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний.
Кроме того, Власов заявил, что 80% голосований комиссии по регламенту, в котором он состоит, проходили по почте, передает РИА «Новости».
Депутат признался, что не понимает, в связи с чем возник вопрос лишения его мандата. Он добавил, что некоторые коллеги не появляются в Госдуме вообще, находясь на больничном.
«Упрекать меня... я мог взять, прикрыться бумагами… но я постоянно хожу на все мероприятия», – заверил он.
Между тем источник ТАСС в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики сообщил, что основания для прекращения полномочий депутата Власова сочтены достаточными. Также комиссия считает, что мандата следует лишить депутата Вадима Белоусова. Решения, как сообщается, направлены в мандатную комиссию.
Утверждается, что они более 30 дней не посещали заседания комитетов и комиссий, в состав которых они входят.