Депутат Власов отреагировал на планы лишить его мандата

Самый молодой депутат Госдумы Власов отреагировал на планы лишить его мандата за прогулы

Tекст: Ольга Никитина

Кроме того, Власов заявил, что 80% голосований комиссии по регламенту, в котором он состоит, проходили по почте, передает РИА «Новости».

Депутат признался, что не понимает, в связи с чем возник вопрос лишения его мандата. Он добавил, что некоторые коллеги не появляются в Госдуме вообще, находясь на больничном.

«Упрекать меня... я мог взять, прикрыться бумагами… но я постоянно хожу на все мероприятия», – заверил он.

Между тем источник ТАСС в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики сообщил, что основания для прекращения полномочий депутата Власова сочтены достаточными. Также комиссия считает, что мандата следует лишить депутата Вадима Белоусова. Решения, как сообщается, направлены в мандатную комиссию.

Утверждается, что они более 30 дней не посещали заседания комитетов и комиссий, в состав которых они входят.