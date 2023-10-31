Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.0 комментариев
Названа причина аварии на шахте в Казахстане
Премьер Казахстана Смаилов: Авария на шахте в Караганде произошла из-за нарушений промышленной безопасности
Авария на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау» в Караганде, где погибли 46 человек, связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, руководство компании не выполнило свои обязательства, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Глава правительства Казахстана напомнил, что в августе на шахте «Арселормиттал Темиртау» произошла подобная авария, погибли пять шахтеров. По его словам, вина в произошедшей в субботу аварии лежит на руководстве предприятия. Смаилов подчеркнул, что владельцы полностью самоустранились от того, что происходит в компании, что и привело к трагедиям на протяжении нескольких лет, передает ТАСС.
Премьер заявил, что «Арселормиттал Темиртау» передается в пользу Казахстана, завершается сделка по передаче компании. Следствие по выяснению причин аварии и выявлению виновных продолжается, руководству Карагандинской области и МЧС поручено принять меры по ликвидации аварии, а также оказать помощь семьям погибших и для восстановления здоровья пострадавших.
Ранее стало известно, что спасатели достали останки последнего погибшего в результате аварии на шахте в Караганде. Таким образом, число жертв увеличилось до 46 человек, само ЧП произошло в субботу, в шахте находились 252 человека, из них более 200 вывели на поверхность.