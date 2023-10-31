Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.0 комментариев
Спасатели обнаружили останки последнего погибшего в шахте в Караганде
МЧС Казахстана: Число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46 человек
Обнаружены останки последнего погибшего в результате аварии на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау» в Караганде, общее число жертв трагедии достигло 46 человек, заявил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.
Министр заявил, что установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть человек, проводятся необходимые экспертизы. По словам Шарипханова, поисковые работы осложнялись отсутствием света, большой протяженностью горных выработок и наличием множества разрушенных механизмов, к отдельным затопленным выработкам не было доступа, передает ТАСС.
Глава казахстанского МЧС отметил, что открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме, идет откачка воды на отдельных участках.
К расследованию причин аварии привлечены эксперты из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, кроме того, работает правительственная комиссия и семь подкомиссий. По его сведениям, с 30 октября на пяти шахтах Карагандинской области возобновлена добыча.
Ранее сообщалось о 45 погибших в результате аварии на шахте в Караганде, само ЧП произошло в субботу, в шахте находились 252 человека, из них более 200 вывели на поверхность.