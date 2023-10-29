Число погибших при аварии в казахстанской шахте возросло до 45

Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.4 комментария
Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.4 комментария
Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.23 комментария
Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.26 комментариев
МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.
В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.
Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт
Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».
По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.
Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером, следует из Telegram-канала Союза конькобежцев.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай.
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины
Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.
Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.
Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.
NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины
По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.
Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.
Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.
По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.
Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.
«Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.
Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.
Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.
Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.
Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.
По ее словам, только 14 странясно и понятно выступили при голосовании в ГА ООН против принятия резолюции и тем самым против беспрецедентного теракта против Израиля, совершенного террористами ХАМАС, передает ТАСС.
«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право стран на самооборону. Выйдем из нее!», – заявила Чернохова.
Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».
Haaretz: Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», он распорядился вернуть домой всех израильских дипломатов, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.
Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Тело актера обнаружили в субботу в его доме. Как рассказал источник TMZ, Перри умер, когда находился в джакузи. По предварительным данным, речь идет о ненасильственной смерти. Подчеркивается, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»), передает ТАСС.
TMZ сообщает, что Перри, «вероятно, утонул», передает РИА «Новости».
Мэттью Перри снялся во множестве фильмов и сериалов, но наиболее известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», который транслировался NBC с 1994 года по 2004 год. Также популярность актеру принесло участие в комедии «Девять ярдов», в которой он снимался вместе с Брюсом Уиллисом. Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».
Разведчик: Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»
Как сказал Сыровой, был случай, когда руководство сослало пограничников на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», передает ТАСС. По словам Сырового, так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность.
Он добавил, между сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.
Ранее Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего - «официальное» разрешение покинуть страну.
Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.
Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, чтобы уничтожить ХАМАС
В телеобращении к нации он заявил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников, передает РИА «Новости».
Он пообещал, что все обстоятельства нападения на Израиль, совершенного 7 октября, сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС, будут тщательно расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.
По словам Нетаньяху, «не останется ни одно камня, который не будет перевернут», но сейчас руководство страны сосредоточено на ведении боевых действий в секторе Газа.
Ранее министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия Израиля начала новую фазу военных действий.
В ответ на предоставление услуг Starlink в секторе Газа Израиль объявил о разрыве связей с компанией Маска
Кархи заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), которая также принадлежит Маску, что «Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим». По его словам, спутниковые системы Starlink «будут использованы ХАМАС для террористической деятельности» и «Маск это знает».
Как заявил министр, Маск мог бы «обусловить это освобождением похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей». «Пока же мое ведомство разорвет все связи со Starlink», – заявил Кархи.
Напомним, на фоне военной операции Израиля в секторе Газа в пятницу вечером перестали работать интернет и услуги связи. ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что потеряли связь с персоналом в секторе Газа.