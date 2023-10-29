Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.21 комментарий
Число жертв аварии на шахте в Караганде выросло до 38
Число погибших в результате аварии на шахте им. Костенко компании «Арселормиттал Темиртау» в Караганде увеличилось до 38, до сих пор продолжаются поиски восьми горняков, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
Отмечается, что ведение поисков осложняет наличие разрушенного шахтного оборудования, а также вывалы в отдельных места, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 36 погибших, само ЧП произошло в субботу, в шахте находились 252 человека, из них более 200 вывели на поверхность.