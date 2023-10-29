Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
В результате аварии на шахте в Караганде погибли 36 человек
МЧС Казахстана сообщило о гибели 36 человек на шахте имени Костенко
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Караганде выросло до 36 человек, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
В МЧС сообщили, что найдены «тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров». В ведомстве уточнили, что «на поверхность подняты 29 погибших», передает ТАСС.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев велел правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие. Причиной трагедии на шахте мог стать взрыв газометана.