СМИ: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

Spiegel: Глава МИД Германии Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Аль Тани из-за заочных обвинений

Tекст: Антон Никитин

В публикации говорится, что Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF. По словам журналиста, в преддверии встречи глава МИД Германии заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма», передает РИА «Новости».

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», – приводит слова главы МИД Германии автор статьи.

В статье говорится, что подобные заявления «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи, однако в итоге эмир Катара все же встретился с Бербок в Берлине. Как отмечает обозреватель, Аль Тани объяснил «фрау Бербок», что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю.

Напомним, в декабре прошлого года в Германии увидели опасность того, что Берлин рискует попасть в зависимость от Катара из-за отказа от российского газа.