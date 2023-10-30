Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.0 комментариев
Российский Красный Крест начал подготовку федеральной группы реагирования на ЧС
Российский Красный Крест готовит к реагированию на чрезвычайные ситуации 40 специалистов из регионов России. Федеральная группа будет участвовать в гуманитарных миссиях и оказанию помощи пострадавшему населению по всей стране, сообщили в организации.
«Тренинг поможет нам расширить круг специалистов, которых мы сможем привлекать для реагирования на различные чрезвычайные ситуации в случае их возникновения. Ранее мы проводили ряд тренингов для подготовки региональных групп, теперь специалистов из 16 регионов мы собрали на федеральный тренинг. Это поможет нам в выстраивании системы реагирования Российского Красного Креста на возникающие чрезвычайные ситуации, расширит географию и наши возможности в этой работе», – рассказал директор департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста Алексей Пикуль, говорится в сообщении на сайте организации.
Тренинги для региональных команд в этом году прошли в Воронеже, дважды (по двум разным направлениям) в Ростове-на-Дону, а также в Якутии. Тренинг в Подмосковье подготовит уже федеральную команду.
В рамках шестидневного тренинга обучающие получат теоретические и практические навыки оказания первой психологической помощи пострадавшим, а также первой помощи пострадавшим в особых условиях. Кроме того, участники тренинга разберут принципы установки базового лагеря, организации радиосвязи при ЧС, основы организации поиска потерявшихся в природной среде, сортировки пострадавших в условиях крупных чрезвычайных ситуаций и многое другое. Закрепить все полученные навыки участники тренинга смогут на отработке порядка действий при ЧС в полевых условиях.
В финальный день обучения будет организована комплексная итоговая симуляция чрезвычайной ситуации с привлечением статистов. Это позволит отработать на практике полученные навыки оказания первой помощи, первой психологической помощи, работы с топографическими картами и ориентирования на местности. Помимо этого, участники отработают на практике навыки ведения радиопереговоров, а также организации процесса оказания помощи пострадавшим от ЧС.
«Симуляция будет включать в себя имитацию нескольких практических вводных, таких как поиск пострадавших в природных условиях, оказание помощи пострадавшим при взрыве бытового газа, принятие эвакуированных пострадавших от спасательных служб для сортировки, а также оказания им помощи и последующей эвакуации», – подчеркнул Пикуль.
Обучающий тренинг, в котором принимают участие специалисты из 16 регионов России, проходит в Московской области и продлится по 3 ноября 2023 года. После него участники будут привлекаться департаментом по реагированию на ЧС Российского Красного Креста к помощи при чрезвычайных ситуациях по всей стране.