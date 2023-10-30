В США предсказали недовольство американских избирателей из-за помощи Украине

Главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни

Глава Карачаево-Черкесии заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни

Tекст: Кристина Цыцура

Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

Он отметил, что народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии – едины, а любые попытки межнациональной розни – не допустимы. Темрезов в Telegram-канале указал, что сейчас крайне важно сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие в регионе.

Также глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

По его словам, этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона.

Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков в свою очередь назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

Напомним, в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.