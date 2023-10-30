  • Новость часаШойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных
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    Глава Дагестана назвал события в аэропорту Махачкалы беспределом и нарушением закона
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    The Times: Залужный поспорил с Зеленским о судьбе контрнаступления
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    Главы кавказских регионов России призвали не допускать межнациональную рознь
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    24 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    30 октября 2023, 06:59

    В США предсказали недовольство американских избирателей из-за помощи Украине

    Foreign Policy: Попытка Байдена увязать помощь Украине с поддержкой Израиля может вызвать недовольство избирателей

    Tекст: Антон Никитин

    Колумниcты американского журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

    По мнению обозревателей, электорат Байдена не оценит попытку увязать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке, передает RT.

    В публикации отмечается, что президент США ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца «должна волновать Газа или Украина».

    В прошлую пятницу Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    29 октября 2023, 16:30
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам

    Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Таксист из Киева, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил людей за поддержку, сообщают украинские СМИ.

    Он поблагодарил за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии, а также тех, кто поддерживал его морально, передает РИА «Новости».

    Таксист отметил, что нигде не прячется, а находится дома. Также в конце обращения он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

    Ранее сообщалось, что несколько жительниц украинской столицы потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа. Одна из пассажирок сняла происходящее на видео. В ролике запечатлено, как женщина потребовала от водителя общаться на украинском. В ответ он сказал им: «Вы больные люди, ребята».

    Позже в защиту таксиста выступили многие простые граждане, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса.

    Коментарии (36)
    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 17:48
    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

    СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский имеют разные взгляды по поводу завершения контрнаступления, сообщила газета The Times.

    Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

    Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

    По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

    Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.

    Коментарии (29)
    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Коментарии (14)
    29 октября 2023, 11:08
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.

    Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

    «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.

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    29 октября 2023, 15:16
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал организацию митингов в поддержку Украины и Палестины.

    Медведев опубликовал в своем Telegram-канале два фото, на которых показал малочисленный митинг за Украину и масштабный – за Палестину.


    «Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», – говорится под постом.

    Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    29 октября 2023, 08:39
    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Разведчик: Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»
    @ Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!», рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

    Как сказал Сыровой, был случай, когда руководство сослало пограничников на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», передает ТАСС. По словам Сырового, так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность.

    Он добавил, между сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

    Ранее Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего - «официальное» разрешение покинуть страну.

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    29 октября 2023, 16:33
    Главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Глава Карачаево-Черкесии заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Tекст: Кристина Цыцура

    На фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

    Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    Он отметил, что народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии – едины, а любые попытки межнациональной розни – не допустимы. Темрезов в Telegram-канале указал, что сейчас крайне важно сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие в регионе.

    Также глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    По его словам, этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона.

    Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков в свою очередь назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Напомним, в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

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    29 октября 2023, 15:45
    Стало известно о безуспешных попытках ВСУ подойти к позициям ВС России под Херсоном

    ВСУ безуспешно пытаются подойти к позициям ВС России под Херсоном с помощью применения дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют беспилотники на линии соприкосновения в Херсонской области, чтобы создать безопасный подход к позициям сил РФ, однако подобные попытки не приносят результата, сообщил командир штурмового отряда Декстер.

    По его словам, как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к российским позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается, передает ТАСС.

    Декстер отметил, что ВСУ сейчас массово используют одноразовые летательные аппараты.

    «У них появились подразделения, обеспеченные по последнему слову техники. Есть у них и разведывательные БПЛА. Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав», – добавил он.

    Ранее командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области.

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    29 октября 2023, 12:57
    Обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону

    Голубев: Обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки сбитой силами ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения имущества, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, по уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, сведений о пострадавших нет, передает ТАСС.

    Ранее Голубев сообщил, что средства ПВО успешно поразили воздушную цель в Ростовской области, при этом последствий на земле нет.

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    30 октября 2023, 06:49
    Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и около 600 танков

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу заявил, что только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Глава российского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса, при этом достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

    Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы России «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

    В прошлую субботу бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают в котлах последние резервы ВСУ.

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    30 октября 2023, 02:40
    СМИ: Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»

    5-tv.ru: Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Теплинский

    Tекст: Антон Никитин

    Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, он приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области, сообщает источник 5-tv.ru.

    По словам источника, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск по боевой работе. На своем посту он сменил генерал-полковника Олега Макаревича, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

    Генерал-полковник Михаил Теплинский в июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. В 2007 году он успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

    С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях Первой чеченской войны. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента России от 1 марта 1995 года Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Напомним, в апреле Теплинский в должности командующего ВДВ докладывал президенту России Владимиру Путину во время визита главнокомандующего ВС России в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

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    29 октября 2023, 12:13
    Силы России уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на Херсонском направлении за прошедшие сутки, сообщил представитель оперативных служб региона.

    По его словам, на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка, выведена из строя одна единица автомобильной техники, передает ТАСС.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки.

    За прошедший день ВСУ выпустили по Херсонской области 74 снаряда. Под огнем оказались Саги, Песчановка, Крынки, Днепряны, Алешки, Новая Маячка, Казачьи Лагеря.

    «В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки и Алешки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», – добавили в оперативных службах.

    Ранее российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский.

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    30 октября 2023, 05:44
    Экс-советник Кучмы заявил о настрое украинцев «менять ситуацию»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Если президент Украины Зеленский не остановится, то украинцам придется «менять ситуацию»

    Tекст: Антон Никитин

    Если президент Украины Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Украины нет средств и мужчин для прорыва, передает РИА «Новости».

    По его словам, люди, которые не умеют стрелять, которые не воевали, определились, они говорят: «мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», «вы сами там давайте».

    Бывший советник Леонида Кучмы предупредил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию». «И вертолет не поможет, и ничего не поможет», – подчеркнул Соскин.

    Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.

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    29 октября 2023, 11:53
    Система ПВО отработала в Ростовской области

    Голубев: Система ПВО отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система ПВО отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, в 11.25 успешно отработала система ПВО, цель поражена, последствий на земле нет, передает РИА «Новости»

    Ранее ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области.

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