Политолог: Отстранение спикера Маккарти грозит очередным хаосом в американском парламенте

Tекст: Антон Антонов

Лукьянов, комментируя в Telegram «очередную драму» в Конгрессе США, указал, что «консервативное крыло республиканцев» и демократы вместе выступили за голосование «по поводу вотума недоверия» Маккарти, которого в 2023 году «с большим трудом протащили в спикеры». Как заявил Лукьянов, противники Маккарти среди республиканцев решили «взять реванш».

Напомним, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выступил за отставку Маккарти, который также входит в Республиканскую партию США. Гетц обвиняет Маккарти в сговоре с демократами по проекту бюджета и с Белым домом по финансированию Украины.

В январе Палата представителей США избрала Маккарти новым спикером лишь после 15 попытки. Голосование стало 15-м случаем в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад. Лишь четыре раза понадобилось больше 12 раундов.