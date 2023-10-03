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Палата представителей США поддержала инициативу об отстранении спикера Маккарти
Палата представителей США не стала отклонять инициативу конгрессмена Гетца об отстранении спикера Маккарти
Предложение отклонить инициативу американского конгрессмена Мэтта Гетца, который выступил за отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, провалилось при голосовании, сообщают информационные агентства.
Гетц и Маккарти являются членами Республиканской партии США. Гетц обвинил Маккарти в том, что спикер пошел на компромисс с демократами по принятию проекта бюджета во избежание шатдауна, а также в «секретной сделке» с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины.
Предложение отклонить инициативу Гетца об отстранении Маккарти набрало 208 голосов в Палате представителей США, больше половины состава палаты поддержало его инициативу – против ее отклонения выступили 218 конгрессменов, передает РИА «Новости».
Напомним, Маккарти заявил, что вопреки поступающим сообщениям не заключал с Байденом никакой «секретной сепаратной сделки» по Украине. Ходатайство Гетца о его отстранении Маккарти назвал «личным решением» конгрессмена.