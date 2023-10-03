Палата представителей США поддержала инициативу об отстранении спикера Маккарти

Палата представителей США не стала отклонять инициативу конгрессмена Гетца об отстранении спикера Маккарти

Tекст: Антон Антонов

Гетц и Маккарти являются членами Республиканской партии США. Гетц обвинил Маккарти в том, что спикер пошел на компромисс с демократами по принятию проекта бюджета во избежание шатдауна, а также в «секретной сделке» с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины.

Предложение отклонить инициативу Гетца об отстранении Маккарти набрало 208 голосов в Палате представителей США, больше половины состава палаты поддержало его инициативу – против ее отклонения выступили 218 конгрессменов, передает РИА «Новости».

Напомним, Маккарти заявил, что вопреки поступающим сообщениям не заключал с Байденом никакой «секретной сепаратной сделки» по Украине. Ходатайство Гетца о его отстранении Маккарти назвал «личным решением» конгрессмена.