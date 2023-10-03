В Тбилиси возмутились позицией США по подозреваемым в подготовке революции сербам

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Когда я прочитал это заявление, то был потрясен. Оно абсолютно возмутительно, – сказал он. – Вместо того чтобы отречься от процессов подготовки революции, они говорят совершенно о другом».

«Грузинское общество хочет мира, а не революции. Революция той же Украине принесла беду. Мы ждали, что посольство заявит, что ни в коем случае не поддержит такие процессы», – заявил председатель правящей партии Грузии.

Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская общественность «оскорблена» и «поражена» позицией посольства США, которое назвало «ошибкой» претензии СГБ Грузии к сербам и к Агентству USAID, финансировавшему тренинги студентов по участию в революционных процессах.

Служба госбезопасности Грузии в понедельник заявила, что сербские инструкторы, прибывшие в Грузию по приглашению и при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию USAID, провели тренинги для грузинской молодежи по подготовке революции.

На брифинге представитель СГБ назвал имена сербов, являющихся членами организации CANVAS и связанных с организацией «Отпор», устроившей в 2000 году революцию в Белграде, – это Елена Стойсич, Слободан Джинович и Синиша Сикман.

Их допросили в СГБ, после чего граждане Сербии отбыли в Белград.

На брифинге продемонстрировали кадры видеосъемки тренингов, во время которых сербы обучали студентов действиям против правительства, Грузинской православной церкви, Службы госбезопасности и других госструктур, организацию пикетов и палаточных городков протеста, вторжения в парламент, отключения от эфира телекомпаний и так далее.

Тренинги проводились в Тбилиси с 26 сентября, данная организация из Сербии причастна к антиправительственным акциям на Украине, в Молдавии, Египте и других странах.

СГБ 18 сентября уже раскрыла некоторые детали подготовки революции в Грузии с участием официальных лиц Украины из окружения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и «Грузинского легиона».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник потребовал от USAID разъяснений по поводу причастности к происходящим процессам и пообещал не допустить в стране дестабилизации и открытия «второго фронта».

Комментируя причастность USAID к организации тренингов по насильственному свержению властей Грузии, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это «черным днем» в истории помощи США его стране.