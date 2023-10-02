Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
СГБ Грузии: Сербские инструкторы по приглашению USAID готовили грузин к революции
Сербские инструкторы, прибывшие в Грузию по приглашению и при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию USAID, провели тренинги для грузинской молодежи по подготовке революции, заявила в понедельник Служба государственной безопасности Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге представитель СГБ назвал имена сербов, являющихся членами организации CANVAS и связанных с организацией «Отпор», устроившей в 2000 году революцию в Белграде – это Елена Стойсич, Слободан Джинович и Синиша Сикман.
Их допросили в СГБ, после чего граждане Сербии отбыли в Белград.
На брифинге продемонстрировали кадры видеосъемки тренингов, во время которых сербы обучали студентов действиям против правительства, Грузинской Православной церкви, Службы госбезопасности и других госструктур, организацию пикетов и палаточных городков протеста, вторжения в парламент, отключения от эфира телекомпаний и так далее.
Тренинги проводились в Тбилиси с 26 сентября, данная организация из Сербии причастна к антиправительственным акциям на Украине, в Молдавии, Египте и других странах.
СГБ 18 сентября уже раскрыла некоторые детали подготовки революции в Грузии с участием официальных лиц Украины из окружения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и «Грузинского легиона».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник потребовал от USAID разъяснений по поводу причастности к происходящим процессам и пообещал не допустить в стране дестабилизации и открытия «второго фронта».
Комментируя причастность USAID к организации тренингов по насильственному свержению властей Грузии, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это «черным днем» в истории помощи США его стране.