Стали известны детали возможной причастности сербов к планам переворота в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Телекомпания отмечает, что этих граждан из организации CANVAS – «Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий», известного как «школа революций», пригласило в Грузию американское агентство USAID.

В USAID подтвердили приглашение сербских лекторов, отметив, что те читают курс «адвокатирования в сфере культуры».

Однако, подчеркивает «Имеди», сами сербские граждане не скрывают, что преподавали «гражданскую активность» в одном из главных государственных вузов Грузии - «Университете Ильи».

Детали допроса неизвестны исходя из важности дела.

Ранее СГБ Грузии сообщала, что организация CANVAS может быть причастна к подготовке антиправительственных акциях в октябре-декабре.

В заговоре могут принимать участие официальные украинские чиновники, занимавшие ранее посты в Грузии, а также командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.