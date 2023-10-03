На юге России закончилось аномальное тепло

В центре погоды «Фобос» рассказали о перемене погоды с приходом октября

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, сентябрь на юге России и Северном Кавказе оказался аномально теплым и засушливым, однако погода изменится с приходом октября – войдет в соответствие с климатической нормой, передает ТАСС.

Котилевская отметила, что на этой неделе наступит настоящая осень – сначала на Северном Кавказе и юге страны пройдут дожди, а в Крыму будет дуть сильный ветер. Позднее – ближе к пятнице – фронтальный раздел из Европы принесет новую порцию дождей, холодать будет интенсивнее.

При этом, как добавила синоптик, температура воздуха на курортах будет умеренно теплой.

«Морская вода в Ейске составит 19 градусов тепла, в Евпатории и Феодосии – до 21 градуса. В Ялте, Алуште, Анапе – до 22 градусов, в Сочи – до 23 градусов, в Туапсе – до 24», – рассказала она.

Известно, что в ближайшую неделю в Севастополе температура воздуха составит 20-22 градуса, во вторник порывы ветра будут достигать 20 м/с. В Керчи в начале недели прогнозируют ветер с порывами до 12 м/с при температуре до 18-20 градусов. Со среды ветер станет тише, температура будет понемногу повышаться и к пятнице составит около 23 градусов.

В Ростове-на-Дону всю неделю продержится температура около 20 градусов тепла. В пятницу возможны кратковременные дожди, в субботу будет прохладнее, но без осадков. В Волгограде – 22-24 градуса, затем 20-22 градуса. Ветер прогнозируют со среды до субботы с порывами до 8-10 м/с.

Тем временем в Краснодаре со вторника по среду ожидается до 20-22 градусов, в четверг и пятницу – 22-24 градуса, в отдельные дни с порывами ветра до 10 м/с. В Астрахани во вторник прогнозируют дожди при температуре до 17-19 градусов, затем до конца недели – до 21-23 градусов и солнце.

Во Владикавказе пройдут сильные дожди, воздух во вторник и среду прогреется только до 14-16 градусов, к четвергу и пятнице – до 16-18 градусов, осадки прекратятся.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что с первого октября в столичном регионе ожидается осеннее похолодание, однако довольно плавное, температура превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

