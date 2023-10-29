Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.4 комментария
Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
В США напомнили об ответственности Израиля за защиту мирного населения в Газе
Израиль несет ответственность по международному праву за защиту мирного населения в Газе при ударах с воздуха и наземных боевых действиях, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан добавил, что Вашингтон продолжает задавать Израилю «сложные вопросы» относительно действий страны в рамках эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».
Напомним, пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что блокада и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС являются военными преступлениями.