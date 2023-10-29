Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.4 комментария
США потребовали от Израиля использовать получаемое оружие по «законам войны»
США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.
Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны 106 млрд долларов на поддержку Украины и Израиля.