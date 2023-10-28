Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Байден и Блинкен провели переговоры с главой МИД Китая в Вашингтоне
Встреча главы МИД Китая Ван И с Байденом в Вашингтоне продлилась около часа, с Блинкеном – шесть
В Вашингтоне глава МИД Китая Ван И около часа беседовал с президентом США Джо Байденом, три часа – с советником президента Джейком Салливаном, еще шесть – с госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщил американский чиновник высокого ранга.
Американская сторона заявила, что США и Китай собираются «работать совместно для организации встречи между президентом Байденом и лидером Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско» на саммите АТЭС. «С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели», – сказал чиновник. По его словам, позицию Пекина должна озвучить сама китайская сторона. Он также заявил, что «большая часть потенциальной встречи будет посвящена тому, что оба лидера, сидя вместе, проведут важные обсуждения о стратегических намерениях».
Ван И и руководство США обсудили региональные и международные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и «провокационные действия КНДР», заявил американский чиновник. Также обсуждалась ситуация в Тайваньском проливе. Кроме того, Блинкен выразил «обеспокоенности в контексте действий» Китая в регионе, передает РИА «Новости».
Также в Белом доме заявили, что рассчитывают на возобновление контактов между военными двух стран после отставки Ли Шанфу с поста министра обороны Китая. В администрации США заявили, что «санкции США против Ли Шанфу были мнимой причиной отсутствия связей на уровне военных». Однако в Белом доме по данному вопросу не смогли «сообщить ничего конкретного», передает ТАСС.
В администрации США заверили, что переговоры американских должностных лиц с Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину.
Напомним, в конце декабря 2022 года МИД Китая возглавил Цинь Ган. В июле 2023 года он был смещен с должности главы внешнеполитического ведомства, сохранив за собой пост члена Госсовета КНР. Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, сняв Цинь Гана с поста члена Госсовета Китая. Также Си Цзиньпин подписал указ, которым снял Ли Шанфу с должности министра обороны Китая.